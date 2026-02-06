美財長認極限施壓伊朗致經濟崩盤 川普前國安顧問：無須談判浪費氧氣

國際中心／記者彭光偉報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當地時間5日出席聯邦參議院銀行委員會聽證會時表示，伊朗政府正處於嚴重的崩潰邊緣。根據貝森特的說法，美國成功在伊朗境內製造了「美元短缺」的衝擊，導致金融體系出現連鎖反應，最終在去年底引發大規模的銀行擠兌潮與貨幣危機。這場經濟風暴不僅讓伊朗里亞爾匯率陷入失控的「自由落體」狀態，更引發了德黑蘭政權內部的高度恐慌，高層官員正密集的將資金匯往海外。

美財長貝森特透露，伊朗領導層正把資金轉出伊朗，「老鼠正在逃離這艘船」。（圖／翻攝畫面）

貝森特在聽證會上詳細描述了這場經濟崩潰的過程。他指出，美方的制裁精準打擊了伊朗的美元流動性，而這場金融危機在2025年12月達到高峰。當時，伊朗國內規模最大的金融機構之一「阿揚德銀行」（Ayandeh Bank）因為無法支應龐大的提款壓力而宣告倒閉。根據《華爾街日報》的報導，阿揚德銀行的崩潰並非偶然，該行長期以來向伊朗政權支持的特定計畫提供大量有借無還的貸款，損失金額高達50億美元。儘管該行背後有伊朗中央銀行的支持，但其運作模式被監管官員形容為一場巨大的「龐氏騙局」，以高於市場的利率吸引一般民眾存款，最終因資金鏈斷裂引發集體擠兌。

面對大型銀行的破產，伊朗中央銀行被迫採取極端的貨幣擴張政策，試圖透過大量印鈔來補足金融缺口。然而，此舉反而火上澆油，導致伊朗貨幣里亞爾的匯率徹底崩盤，國內通貨膨脹率呈現爆炸式增長。貝森特強調，經濟民生的破裂直接導致伊朗民眾走上街頭，全國各地爆發了針對政府無能與貪腐的大規模抗議活動。他認為，目前的經濟數據與社會現狀，都證明了制裁措施已精準擊中伊朗政權的痛點。

更令美方關注的是伊朗領導階層的後續動作。貝森特向參議員透露，美國情報與金融監測系統顯示，伊朗高層官員近期正以「瘋狂」的速度將個人資金匯出國外。他形容這種現象如同「老鼠正急著離開即將沉沒的破船」，顯示伊朗內部的領導階層對政權的穩定性已失去信心，正為可能的垮台做最後的財產轉移準備。這番言論引發美方政壇高度討論，認為這可能是伊朗政權更迭或發生重大政治動盪的前兆。

曾經擔任川普國家安全顧問波頓（John Bolton）在談及美伊談判時，展現了極其強硬且負面的立場。（圖／民進黨提供）

然而，在行政部門對經濟制裁成效感到樂觀的同時，美國內部對於接下來與伊朗的談判前景卻存在截然不同的聲音。曾經擔任川普國家安全顧問波頓（John Bolton）在談及美伊談判時，展現了極其強硬且負面的立場。波頓直言，這些外交會議完全是在「浪費氧氣」，他認為美伊雙方在核心議題上根本沒有任何達成協議的空間。波頓批評，這種僵局是可以預見的，無論談判的地點選在阿曼、土耳其，甚至是「月球」上，都不會有任何實質性的進展。

波頓指出，雖然他不確定川普總統最終會採取何種行動，但他對外交接觸抱持全面懷疑，認為與伊朗政權的對話只是浪費時間，無法解決本質上的對抗。這種觀點反映出華府內部對於對伊政策的路線之爭：一派主張透過極限經濟施壓促成政權質變或達成更有利的條件，另一派則認為應徹底放棄外交幻想。目前，儘管伊朗國內面臨嚴重的資金外逃與金融體系瓦解，但美伊雙方的外交僵局似乎仍難以在短期內取得突破。

