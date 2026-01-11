美財長貝森特：最快下週對委內瑞拉解除更多制裁

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國財政部長貝森特表示，美國最快下週可能解除對委內瑞拉的部分制裁以利石油銷售，且他下週將會晤國際貨幣基金及世界銀行負責人，商討這兩個組織重新與委國往來的事務。

貝森特（Scott Bessent）昨晚接受路透社專訪時談到，委內瑞拉目前遭凍結的國際貨幣基金（IMF）特別提款權（SDR）資產價值將近50億美元，可用於協助重建委國經濟。

他在明尼蘇達州參觀露營車與船艇製造商Winnebago工業公司的工程設施時表示：「對於那些即將出售的石油，我們將解除制裁。」財政部正研究相關調整措施，以便把大多儲存在船上的石油銷售所得匯回委內瑞拉。

廣告 廣告

談及財政部對制裁措施的分析，他說道：「我們如何協助這些資金回到委內瑞拉，用於政府及安全部門運作，並讓委國人民受惠？」

當被問及何時可能進一步撤銷對委內瑞拉的制裁，貝森特回應「最快下週」，但未說明將解除哪些制裁措施。

這些舉措是美國總統川普（Donald Trump）政府致力穩定委內瑞拉局勢，並鼓勵美國石油業者重返委國的一環。美軍一週前在委國首都卡拉卡斯（Caracas）抓獲時任委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），接著將他押至紐約就販毒指控受審。

美方制裁舉措目前禁止國際銀行及其他債權人，在未獲許可的情況下與委內瑞拉政府往來。

貝森特掌控美國在國際貨幣基金和世界銀行（World Bank）的主導影響力，他表示這兩個組織均已主動聯繫自己，以討論委內瑞拉事務。

他還指出，儘管埃克森美孚（Exxon Mobil）等部分大型石油公司懷有疑慮，他相信規模較小的民營企業將迅速重返委內瑞拉石油產業；埃克森美孚在委國的資產過去曾兩度被國有化。

貝森特補充道，他認為美國進出口銀行（Export-Import Bank）在向委內瑞拉石油產業提供融資擔保方面能發揮作用，呼應美國能源部長萊特（Chris Wright）先前的說法。（編譯：洪培英）1150111