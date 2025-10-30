美財長貝森特：美中貿易新協議最快下週簽署！

今（30）日，美國總統川普與中國大陸領導人習近平在南韓慶州的會議圓滿結束。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，美中雙方最快可能在下週正式簽署新的貿易協議。這項協議是在川普與習近平的會晤期間達成的共識，雙方在會議中展現出互相尊重的氛圍，成功討論了多項重要議題。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，美中雙方最快可能在下週正式簽署新的貿易協議。（圖/美聯社）

根據路透社報導，貝森特在接受《福斯商業頻道》訪問時指出，雙方在吉隆坡的會談中已經完成主要協議內容。他提到，大陸將在未來三年內每年購買至少1200萬噸美國大豆，並同意恢復其他農產品的採購。此外，中方承諾減少芬太尼前驅化學品的流入，美方則計劃將芬太尼的懲罰性關稅削減一半。

在技術與貿易管制方面，美方同意延遲一年對大陸企業的新出口限制，並暫停對大陸海事物流及造船業的制裁，以換取暫時放寬稀土出口管制。貝森特強調，這將有助於穩定全球供應鏈，美方也計劃與西方盟友加強造船產業的合作。

川普今和習近平會面。（圖/美聯社）

此外，貝森特透露，川普與習近平在會中討論了能源合作，中國大陸對阿拉斯加的石油與天然氣管線計畫表示興趣，美方將加快推動該計畫，預期此次亞洲行可能為美國帶來高達2兆美元的新投資。

不過，貝森特也警告，美國政府的關門僵局已開始侵蝕國內經濟動能，呼籲國會儘快解決預算問題，以免影響貿易與投資信心。

