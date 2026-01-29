美財長點名韓國！國會批准前「協議不存在」

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國與美國去年達成貿易協議，但國會至今尚未通過法案，美國總統川普日前嗆聲，要將關稅調升到25%。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也重申，韓國國會正式批准美韓貿易協議相關法案前，「兩國之間不存在關稅協議」。

據韓聯社報導，貝森特28日接受美國財經媒體CNBC專訪，被問及川普是否是因韓國尚未批准貿易協議，而決定上調對韓關稅時，他強調，川普政府釋放的訊號就是要求韓國在貿易協議上簽字，在韓國國會正式批准美韓貿易協議相關法案前，「兩國之間將不存在關稅協議」。

主持人追問，法案通過前，韓國是否將面臨25%的關稅，貝森特並未正面回應，僅說「這有助於繼續推進各項事務。這被認為是美方透過關稅，威脅首爾當局加速立法速度。

川普26日在社群發文，指韓國國會尚未完成落實韓美貿易協議所需的法律程序，將把韓國汽車、木材、藥品以及其他所有品目的對等關稅稅率從15%上調至25%；不過，在27日就鬆口，將與韓方共同探索解決方案。被認為是與韓方展開對話留下空間。

正在加拿大訪問的韓國產業通商部部長金正官，28日晚間已趕赴華府，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會晤。

