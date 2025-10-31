美財長：中國已批准TikTok轉讓協議 數週內可望定案

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，中國已批准短影音應用程式TikTok的轉讓協議，他預期本案將在未來數週至數月內有所進展，但未提供其他細節。

路透社報導，貝森特在美國總統川普與中國國家主席習近平會晤後，接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）節目「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）訪問。

他說：「我們在吉隆坡就取得中國批准一事敲定TikTok協議，我預期將在未來幾週、幾個月內有所進展，我們終將看到此事獲得解決。」

中國商務部今天稍早透過聲明表示，將與美國妥善處理TikTok相關議題。

一名中方發言人補充指出：「中方將與美方合作，妥善處理TikTok相關議題。」

由中國字節跳動（ByteDance）擁有的TikTok，並未立即對此發表評論。

在美國國會2024年通過一項法律，命令TikTok的中國所有者必須在2025年1月前出售這個應用程式的美國資產後，TikTok的命運已懸而未決超過18個月。TikTok在美國約有1.7億名用戶。（編譯：李佩珊）1141031