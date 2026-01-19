美財長：報復川普格陵蘭關稅將「非常不智」

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)19日警告歐洲國家，不要對美國總統川普(Donald Trump)為控制格陵蘭(Greenland)而威脅祭出關稅，採取報復性的關稅措施。

貝森特在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)會議場邊告訴記者，「我認為這將非常不智」。

貝森特表示，川普希望控制這處丹麥自治領土，是因為他認為這是「戰略資產」，而且「我們不會把西半球的安全外包給任何人」。

當被問到川普致函挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)、信中似乎將他推動取得格陵蘭與未能贏得諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)連結起來時，貝森特表示，他不知道川普致函挪威一事。

然而，他也補充說，「我認為，說總統會這麼做是因為諾貝爾獎，這是全然不實的說法」。

川普在週末時表示，從2月1日起，英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、挪威和瑞典所有出口到美國的商品，將被課徵10%關稅，直到丹麥同意讓出格陵蘭為止。

這項宣布引發美國盟友憤怒指控為「勒索」。德國副總理兼財長克林拜耳(Lars Klingbeil)19日表示，歐洲正在準備因應措施。

貝森特19日被問到是否有機會達成一項不涉及收購格陵蘭的協議時表示，「目前我只會相信川普總統的話」。

他告訴包括法新社在內的一小群記者，「美國如何取得巴拿馬運河(Panama Canal)？我們從法國手中買來的」。「美國如何取得美屬維京群島(US Virgin Islands)？我們向丹麥人買來的」。

貝森特特別重申格陵蘭在稀土礦資源的戰略重要性，這些資源對一系列尖端技術至關重要。他在提到丹麥時說，「要是有一天他們擔心和中國對立的話那怎麼辦？他們已經准許中國在格陵蘭採礦了不是嗎？」。(編輯:王志心)