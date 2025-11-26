美財長：川普主動致電習近平 美對台立場不變

美國總統川普24日與中國國家主席習近平進行通話，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)25日接受電視台訪問時指出，這次通話是川普主動致電習近平，並重申美國對台灣的立場不變。

貝森特25日接受美國財經媒體CNBC節目Squawk Box專訪時，被問到川普與習近平的通話，貝森特表示，這次通話是川普在兩人於釜山歷史性會晤的30天後主動致電。兩人關係良好。

貝森特也提到，中國採購美國大豆的步調正按照計畫進行，未來3年半內中國最少將購買8,750萬噸。

貝森特也被問到美國對台灣與烏克蘭的立場，貝森特強調美國對台立場不變。至於烏克蘭，川普和習近平一致認為必須推進烏克蘭的和平，並同意就此共同合作。

貝森特也被問到對當前美中關係的看法，貝森特說，美中現在擁有一年的休戰期，而兩位領導人之間的關係良好，他們可以進行最高層級的通話，「那麼糟糕的事情就不會發生」。

但貝森特強調，美中始終是競爭對手，接下來兩位領導人將互相進行國是訪問，並在20國集團和亞太經濟合作會議(APEC)會面。如果一年可以見面4次，將為美中關係帶來很大的穩定，穩定對美國人民和世界經濟都有好處。