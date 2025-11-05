美財長：川普與習近平預定明年年互訪

▲美國總統川普與中國國家主席習近平將在2026年互相進行國是訪問。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二（4日）接受媒體訪問時透露，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平將在2026年互相進行國是訪問。

根據CNBC報導，貝森特周二接受CNBC節目《Squawk Box》採訪時，提到了華府與中國的關係。川普與習近平在上週於韓國亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行了會晤，並達成了一系列的協議，撤銷雙方先前對彼此實施的一些嚴苛的關稅。

貝森特表示：「這是一次非常好的會面。雙方都帶著極大的尊重來處理。」他表示：「我認為川普總統是習近平主席唯一尊重的領導人。...兩國關係正處於一個良好的狀態。」

貝森特表示，兩國已安排在2026年進行兩次國是訪問，一次在北京，另一次在美國。

他說：「川普總統將訪問北京，習近平主席將訪問美國。他們也可能在（佛州）多拉爾（Doral）舉行的二十國集團（G20）峰會以及11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）會議上會面。」

貝森特表示，華府和北京之間的關係正在好轉， 「現在更加穩定」。

