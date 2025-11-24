美財長：政府停擺損失3455億 整體經濟無衰退風險

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，長達43天的政府停擺帶來美國經濟110億美元（約新台幣3455億）永久性損失，但是因為利率調降與實施減稅，他對明年經濟成長持樂觀態度。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）在接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）節目訪問時表示，包括房地產在內一些對利率敏感的美國經濟領域已陷入衰退，但他認為整體經濟沒有負成長風險。

貝森特將通貨膨脹歸咎於服務業，而非美國總統川普的全面關稅政策，這與川普政府長期以來的觀點一致。他並補充說，預計能源價格下跌將帶動全面物價下跌。

民主黨贏得州級與地方選舉後，川普近幾週將施政重心放在民眾生活成本。他目前支持率下滑至38%，創下重返政壇以來的最低水準。

儘管近期數據顯示，由於進口關稅導致物價上揚，需求遭到抑制，美國工廠活動減緩，但貝森特對此持樂觀態度。密西根大學（University of Michigan）21日發布的調查顯示，消費者不滿物價上揚。

貝森特說，「我對2026年非常、非常的樂觀。我們已為強勁的非通膨性經濟成長奠定基礎。」

貝森特表示，10月能源價格下降，房屋銷售上升，政府正持續打擊通膨，目前通膨年增率為3%。

他也指出，民主黨執政州的通膨率比共和黨高0.5%，此差異來自於監管力道的加強。

白宮國家經濟會議主席（National Economic Council Director）哈塞特（Kevin Hassett）接受福斯新聞（Fox News）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目訪問表示，他預期2026年經濟「絕對是大爆發的一年」，儘管出現史上最長的政府停擺，今年第4季可能會因此有些「小插曲」。

他指出第4季經濟成長預估已下修一半，成長率為1.5%至2%，製造業的就業機會增加，預計有助於2026年的經濟前景。

貝森特表示，上週削減香蕉與咖啡等食品進口關稅的措措，乃是經過數月談判達成的貿易協議結果。

貝森特補充，「通膨是一個綜合指標，我們會考慮所有因素，所以正努力降低我們所能控制的因素。」

他表示，限制加班費課稅上限、減免部分人士小費與社會安全稅，允許汽車貸款列為扣除項目，均將有助提升美國勞工實質收入水準，抵消生活成本上升壓力。同時因為稅率調整，納稅人也將在2026年第1季獲得大量聯邦退稅。

貝森特也說，川普政府計劃在本周宣布一項旨在降低醫療保健成本的措施，這與上週白宮高級官員的聲明相呼應，但他沒有透露任何細節。

貝森特指出，一連串的貿易協定也將有利於提升經濟，預期全國各地將有新工廠開幕。（編譯：屈享平）1141124