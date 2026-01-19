美財長：歐洲太軟弱 美國有必要接管格陵蘭

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）在國家廣播公司（NBC）政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示，在與俄羅斯和中國的地緣政治博弈中，獲取格陵蘭所有權至關重要。

在貝森特發表上述言論前，美國總統川普昨天宣布，將自2月起對8個歐洲國家的商品加徵10%進口關稅，理由是這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，其中包括長期以來一直是華府最堅定盟友之一的丹麥。

廣告 廣告

貝森特說：「我們是世界上最強大的國家，歐洲人表現軟弱，而美國展現出力量。」

隨著美歐緊張關係日漸升溫，貝森特表示，他相信歐洲領袖最終還是會「支持」由美國掌控格陵蘭，「我相信歐洲國家會理解，這對格陵蘭、對歐洲、對美國而言，都是最好的結果」。

貝森特還說，他最近並未與川普討論是否仍考慮動用緊急權力，做為可能以武力奪取格陵蘭的正當理由。

不過肯塔基州共和黨參議員、參院國土安全暨政府事務委員會主席保羅（Rand Paul）受訪時指出，這樣的構想「荒謬至極」，因為格陵蘭根本未處於任何緊急狀態。

他說：「財政部長說，這是為了防止緊急狀態，所以我們現在是為了防止緊急狀態而宣布進入緊急狀態嗎？」

保羅並非唯一公開質疑川普的共和黨人，俄亥俄州眾議員特納（Mike Turner）也說，這項關稅策略可能危及美國與北大西洋公約組織（NATO）盟友的關係。

特納在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）中表示：「這不是『交易的藝術』，反而更像是『約會遊戲』…這不是在尋求夥伴關係時應該使用的語言。」「交易的藝術」（The Art of the Deal）是川普1987年的著作書名。

德州共和黨參議員柯寧（John Cornyn）則將川普的關稅威脅形容成一種談判策略。柯寧在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目中說：「有時他會採取策略性模糊的說法，以博取各界關注，但我認為最終還是有機會達成協議。」

馬里蘭州民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）與德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）等其他國會議員則指出，格陵蘭的天然資源可能是美國想要取得這座北極島嶼的動機之一，但對川普提出接管格陵蘭的理由是否具有說服力，眾人意見分歧。

克魯茲在福斯新聞（Fox News）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示，格陵蘭具有「巨大的經濟利益」和重要的戰略位置，「掌控格陵蘭完全符合美國國家利益」。

范霍倫則在美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目中直接了當地說，川普只在乎當地天然資源，根本無關國家安全。

范霍倫說：「當總統說這攸關安全，他是在對美國人民說謊。」（編譯：劉文瑜）1150119