美財長：盼感恩節敲定與中國稀土協議

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）16日表示，華府希望能在11月底的感恩節假期前，與中國敲定確保稀土供應的協議。這項協議是美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平在10月底的韓國會晤中達成的共識，北京當時同意暫停對部分關鍵礦物的出口限制一年。

根據法新社報導，中國在稀土的開採和加工方面佔據絕對主導地位，稀土對於汽車、電子和國防等一系列行業的複雜電子元件至關重要。

廣告 廣告

貝森特在福斯新聞節目《週日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）受訪時表示：「我們尚未完成這項協議，我們希望能在感恩節前完成。」美國將於27日迎來今年感恩節。

貝森特進一步強調，在川普和習近平於韓國會面後，基於兩人的會談內容，他有信心中國會履行他們的承諾。

但貝森特同時也警告，若是北京食言，美國有「許多施壓手段」可以進行報復。他指出，依照雙方協議，稀土應「像4月4日之前一樣自由流動」。中國先前為了回應川普的全面關稅，對稀土實施了限制，要求某些產品需要出口許可證。

據川普和習近平達成的協議，美國將削減對中國產品的關稅，而北京將在今年底前購買至少1200萬噸美國大豆，並在2026年購買2500萬噸。貝森特表示，中國曾因回應川普的關稅而停止購買美國大豆，將「偉大的大豆農民當作了棋子」，但現階段「問題已獲得解決」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

川習會成果來了！中國商務部宣布稀土管制、港口費「休戰一年」

快訊／對中關稅降10%！川普：沒跟習近平談到台灣 稀土問題已解

川普要出招了！擬禁向中國出口「關鍵軟體」 美中稀土戰升級