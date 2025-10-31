美財長：美中貿易協議最快下週簽訂 持續對中301調查

2025年5月10日，美中兩國代表在瑞士日內瓦會談，左起為美國貿易代表葛里爾、美國財政部長貝森特、中國國務院副總理何立峰、中國貿易代表暨商務部副部長李成鋼。美聯社



美中兩國元首的「川習會」在南韓釜山落幕後，雙方的貿易協議也即將簽訂。美國財政部長貝森特週四（10/30）表示，日前和中方在馬來西亞達成的貿易協議，最快會在下週簽訂完成。但另一方面，美國貿易代表葛里爾表示，對中國進行的301經貿調查仍會繼續。

貝森特（Scott Bessent）週四接受福斯新聞訪問時表示，和中國代表日前於吉隆坡達成的貿易協議，最快下週就會簽署生效。

他表示，在該份貿易協議中，中方同意本季至明年1月前購買1200萬噸美國大豆。此外，中國也承諾未來3年會每年進口2500萬噸美國大豆。貝森特說：「我們偉大的大豆農被中國用來當作政治籌碼。現在已經不再是檯面上的問題了，他們的生意接下來幾年會蒸蒸日上。」

另一方面，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）週四接受福斯新聞訪問時被問到，對中國貿易進行的301調查是否仍在繼續。葛里爾說：「如此推測是對的。我們今天沒有解決所有的美中關係問題。」

葛里爾表示，萬一中方沒有落實「川習會」達成的協議，美方繼續對中國進行301調查，會是川普的一大報復工具。葛里爾說，貿易代表辦公室將監督中方落實協議的情況，美中兩國也會設立工作組，確保落實打擊芬太尼的措施。

所謂的301調查乃依據美國《1974年貿易法》第301條，對貿易夥伴的不公平貿易行為展開調查。該法授權總統可依據調查結果對進口商品課徵關稅，其法律效力將比川普以行政命令單方面施加的關稅更加有力。

