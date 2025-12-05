美財長：美國是台灣盟友也是中國盟友「願與兩邊保持良好關係」

美國財政部長貝森特表示，美國與中國大陸及台灣「都是盟友」，美國對兩邊的關係，都維持不變。

美國總統川普日前簽署「台灣保證實施法案」，引發中國大陸強烈不滿。美國財政部長貝森特在出席「紐約時報」論壇，被問到美國對中國與對台政策是否改變時，貝森特說，美國「是中國的盟友，關係沒有改變」。當記者再追問台灣時，貝森特補充說「台灣也是美國的盟友」。貝森特強調，美國對兩邊的關係都維持不變。他也說，台灣晶片全球舉足輕重，一旦供應中斷，將成為全球重大風險。

至於「如果中國大陸對台動武，美國是否會出兵協防」，貝森特則拒絕回答，表示這屬於「假設性問題」，他無法回答。外界則視貝森特這個做法，是延續美國長年的「戰略模糊」，刻意維持「對中不刺激、對台不承諾」的平衡姿態。

賴清德總統先前也以視訊方式出席論壇，在被問到是否對美國協防台灣有信心時，賴清德不願正面回應，只說美台合作將「持續不斷擴大」。