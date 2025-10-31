美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算
（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。
貝森特認為，中方無法持續將關鍵礦物當脅迫工具利用，原因包括美方有足以抵銷衝擊的手段。中方的作為已讓所有人警醒，而中國在稀土領域對美國的影響力，估計最多只能持續12至24個月。
貝森特是在亞太經濟合作會議（APEC）於韓國慶洲舉行期間，接受英國「金融時報」（Financial Times）專訪時，作以上表示。
美國總統川普（Donald Trump）30日在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。貝森特說，在假設各項條件不變的情況下，美中雙方可謂已達成某種「平衡」，未來12個月可在這樣的「平衡」狀態下運作。
川習會前，美中貿易戰再度出現升溫跡象，威脅全球供應鏈：美國宣布新一波科技相關出口管制，中國則祭出大規模稀土出口管制回應。貝森特認為，國際市場對中國新出口管制措施的強烈反應，讓中國領導人感到些許不安。
不過，貝森特說，當川普和習近平面對面坐下來談，很明顯，他們彼此尊重，而習近平顯然希望找到可與川普合作的領域。
貝森特指出，川習二人事前皆期待見面共商如何讓情況有所進展，而不是繼續處於今年春天以來時有波瀾起伏的局面。
貝森特說，川習二人理解到美中之間達成「穩定」的重要性，這攸關兩國與全球經濟。
關於川習會，貝森特另與「金融時報」分享一段相對顯得輕鬆的插曲。
貝森特說，當時美中雙方討論到川普訪問北京，川普提到，「我相信你希望我明年初來訪」，習近平回應，「1、2月天氣很冷，我們何不延後至4月」。
「金融時報」報導，中國已同意暫停稀土出口管制新措施一年、大量採購美國黃豆，並允許美方控制短影音應用程式TikTok。關於TikTok，貝森特說，相關商業交易預計很快就能落實。
貝森特另提到，他曾警告歐洲及其他地區的國家，當美國築起關稅牆，中國貨品勢必將湧向美國之外其他地方。經濟發展程度較低的「全球南方」國家將難以消化大量商品，因此中國貨品將流向歐盟國家、英國、澳洲、加拿大、日本。
在這樣的情況下，貝森特說，已有其他國家跟進美國，對中國加徵關稅，或者正打算這麼做。
貝森特表示，美國對中貿易逆差今年以來已下降25%，而中國的製造業活動已連續7個月萎縮，中方因此或許會自己作出該作的決定。
貝森特主張，美國在軍事、經濟、金融、科技和創新領域享有全球優勢；川普正鞏固和擴張美國實力，而「中國人知道這一點」。
貝森特提到，美中預定下週簽署貿易協議，他有信心達成，並認為美中之間的溝通管道如今較以往好得多。（編輯：徐睿承）1141101
其他人也在看
（影）習近平「巨字小本本」被拍到了! 川習會低頭念稿被笑 上面竟有「這三字」....
[Newtalk新聞] 在剛落幕的「川習會」上，原本應該是中美領袖久違同框的外交盛會，卻意外被一個「小本本」搶盡風頭。根據多段現場轉播畫面與網路截圖顯示，中國國家主席習近平全程低頭照稿宣讀，與美國總統川普對視次數少，引發國際媒體與網友熱議。 習近平在川習會中「對稿照念」，與美國總統川普的視線交集引起熱議。 圖：翻攝自 X 有趣的是，俄羅斯多家媒體率先捕捉到畫面後，將焦點放在習近平手中的「備忘小抄」上。從鏡頭遠景放大後可見，那本筆記本字體異常巨大，甚至疑似附有拼音標註，X 帳號 「以色列戰爭」稱，那上面是 「fen tai ni ( 芬太尼 ) 」三字。社群媒體上更揶揄：「這不是外交會談，是語文考試現場。」 川習會中，習近平手裡的講稿「小本本」意外成為焦點。 圖：翻攝自 X 據傳川普在會中對這本「超大字稿」頗感興趣，時不時瞄向習近平的筆記，還露出似笑非笑的表情。有評論形容，川普「像在看一份考卷，而考生正埋頭苦唸」。 中國官方媒體對此畫面則未多著墨，僅強調「會談氣氛務實且具建設性」。但不少觀察人士指出，領袖發表談話時照稿宣讀並非罕見，然而習近平幾乎全程未抬頭、無即席互動，仍顯得格外突兀。新頭殼 ・ 20 小時前
川普秀「神祕小卡」 習近平看了笑成「＞＜」！白宮新照掀熱議
「川習會」10月30日在南韓釜山落幕，白宮隔日釋出逾30張高畫質照片，紀錄美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的會面。其中幾張照片特別吸睛，可見川普手持一張白色小卡，朝習近平展示，習看後先是一愣，隨即笑得合不攏嘴，眼睛眯成像「＞＜」的表情符號，成為意外亮點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
川普以緊急狀態推對等關稅 聯邦參院否決 待最高院裁決
美國聯邦參議院10月30日通過一項決議，要求取消川普政府4月初推出「對等關稅」所援引的「國家緊急狀態」。不過基於眾議院不會對參院通過的決議進行投票，因此對等關稅政策的最終結果，尚須取決於最高法院裁決。中時新聞網 ・ 9 小時前
大叔吃炸雞不付錢「竟是黃仁勳」！韓網見「真相大鬼轉」笑瘋了
國際中心／曾郁雅報導「AI教父」輝達執行長黃仁勳等了15年終於再次飛往南韓，與三星電子董事長李在鎔、現代汽車執行董事長鄭義宣一起來到首爾江南區的炸雞餐廳共進晚餐，現場超多媒體、粉絲守候，寵粉的黃仁勳也拿出炸雞招待全場，當時他更敲響代表「全場我請客」的金色鈴鐺，沒想到最終他居然「沒付錢」，反而給三星會長買單，超反轉結局讓一票南韓網友看到笑出來，忍不住吐槽：「為什麼啦！」。民視 ・ 3 小時前
朱立倫離場 韓國瑜衝到座車前緊握雙手送他
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。就在鄭麗文進行完近20分鐘的致詞後，即將卸任黨魁朱立倫先行離場，鄭麗文還親自將朱立倫送到電梯前，值得注意的是，立法院長韓...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
獨家》高雄這所國小畢旅爽玩日本5天只要5千元 校長證實：是真的
高市和平國小將於明年3月10日至14日舉辦畢業旅行，家長接到校方通知單後，驚喜發現，畢業旅行不但安排去日本大阪5日遊，收費更是低廉只要5千元，貼文一出引發網友暴動，紛紛留言「現在轉學還來得及嗎？」，校長林世偉證實，是真的，也感謝家長會長和顧問的贊助。自由時報 ・ 3 小時前
熱錢匯出 台幣月貶2.8角
美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周發表出乎市場預期的鷹派談話，暗示降息腳步可能延後，市場對12月再降息的預期迅速降溫，推升...聯合新聞網 ・ 7 小時前
農業部改派法人董事 台肥董座李孫榮換吳音寧
台肥（1722）昨（31日）晚間公告，原農業部代表人李孫榮換成行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，且自31日起生效，台肥員工聞訊大感意外，紛紛表示不可置信。台肥31日晚間公告，農業部改派法人董事代表人，代表人從李孫榮換成吳音寧，原本李孫榮任期自2024年6月26日至2027年6月25日，不過，上任自由時報 ・ 7 小時前
麻煩還在後頭！英王胞弟安德魯被放逐 還得面對調查
已故英國女王伊莉莎白2世的次子、現任國王查爾斯3世的胞弟安德魯，被撤銷王子頭銜，並被要求搬離在溫莎大公園（Windsor Great Park）的住所，形同遭到「放逐」。不過，麻煩的事情可能還在後頭，安德魯接下來可能因為與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，必須面對司法追究自由時報 ・ 7 小時前
台肥農業部法人董事代表突撤換 吳音寧取代董事長李孫榮
全台第一大老牌肥料公司台灣肥料於昨天（10月31日）晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。消息一出，也引發外界議論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
司機毆傷學生 桃檢起訴求重判
桃園客運劉姓公車司機10月22日傍晚與黃姓高中生發生爭執，因黃1句「連錢都不會算，這輩子就這樣了。」劉男氣炸下車痛毆黃，桃園地檢署火速偵結，認為劉男行為嚴重影響公共安全、造成民眾恐慌，其態度、行為實有偏差，依傷害罪起訴，並建請法院從重量刑；劉男控告學生傷害罪部分，認定屬正當防衛，不起訴。中時新聞網 ・ 9 小時前
華府風向轉變？林佳龍曝特定智庫「背後財團插手」：想引導美國對台政策
美國《時代（TIME）》雜誌日前刊出一篇以〈美國必須慎防台灣魯莽的領導人（The U.S. Must Beware of Taiwan's Reckless Leader）〉為題的專文，由於外交部發布回應新聞稿一度指稱該文為「報導」，導致我國家通訊社《中央社》刊登後，意外掀起波瀾。不過，外交部長林佳龍今（30）日指出，觀察到有一股力量想要引導甚至影響美國輿論......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
為了4900元！月薪8萬調查官淪詐團收簿手…起訴遭免職改當「行政客服」
法務部調查局高雄市調處的一名劉姓調查員，疑似被詐騙集團吸收擔任「收簿手」，幫詐團送包裹被檢方依詐欺罪起訴。劉男落網後喊冤，辯稱不知違法，遭調查局記2大過免職。全案於台中地院開庭，劉男改口坦承檢方起訴罪名，並透露丟掉鐵飯碗後，目前在民間公司擔任行政客服。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
11月新制懶人包：普發一萬登記、試管嬰兒最高補助15萬、公費流感新冠疫苗二階開打
11月新制除了公費流感疫苗開打，在醫療、交通、民生上也有不少變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列11月新制，帶你一次了解，11月起有哪些事情需要留意！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
北市府護翡翠水庫 拒中央設置光電板
經濟部水利署在台南烏山頭水庫推動建置太陽光電設施，引發當地民眾疑慮。國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩也指出，中央連續3年發函希望在翡翠水庫設置光電板，疑要拿翡翠水庫當中央的光電績效；台北市長蔣萬安表示，依法不可以設置，市府絕對不會准；翡翠水庫管理局也強調，翡翠水庫依《都市計畫法》、《水利法》禁設太陽光電板。中時新聞網 ・ 9 小時前
鄭麗文接任國民黨主席 盼全黨成獅群、把最壞時代變最好時代
國民黨主席鄭麗文今天（1日）上任，她表示，國民黨有信心展現空前團結力量，向人民許諾，絕對會是捍衛民主自由、重新創造經濟奇蹟、開創百年兩岸和平，帶領台灣的最重要政黨；要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，國民黨要把最壞的時代變成最好的時代，國民黨還要繼續轉型變強，吸引所有的人才與年輕人的投入與認同。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前