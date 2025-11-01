美財長：1～2年內擺脫對中稀土依賴

美國財長貝森特10月31日表示，中國威脅切斷稀土出口的做法恍如「對空鳴槍」，令世界各國都有所警覺，北京因此「犯了真正的錯誤」。他稱，美國正加快建立稀土替代供應鏈，預計在「未來12至24個月內」，即可確保新的供應來源，大幅降低對中國稀土的依賴。

美國總統川普與大陸國家主席習近平10月30日舉行峰會，中方同意暫緩實施新的稀土出口限制1年。貝森特在接受英國《金融時報》專訪時稱，美中領導人已達成一種「平衡」，但他警告說，中國將無法繼續把關鍵礦產作為脅迫工具。

貝森特表示，「中國已經讓所有人意識到危險。他們犯了一個真正的錯誤。」他形容，「把槍擺在桌子上是一回事，對空鳴槍又是另一回事。」貝森特說，美國對中國稀土禁令有相應的防範措施。中國在稀土上對美國的籌碼「最多只能持續12至24個月」。

貝森特認為，稀土出口管制引發全球的強烈反對，令中國領導階層略感震驚。他說：「我們達成協議，其他條件不變，我們已達到平衡，並能在未來12個月內在這個平衡中運作。」

美國正在加緊尋找稀土的替代來源，以盡快擺脫對中國稀土供應的依賴。10月20日，川普與澳洲總理艾班尼斯簽署稀土協議與關鍵礦產協議。日本亦首次從澳洲進口重稀土，未來將採購日本國內需求的30％左右。川普也利用甫結束的亞洲之行，與泰國和馬來西亞簽署稀土等關鍵礦產協議，並贏得日韓在造船和稀土領域的投資。

10月31日，七大工業國集團（G7）在加拿大多倫多舉行的能源部長會議上達成共識，將盡可能降低當前稀土等重要礦物供應鏈的依賴度，力爭最終降至零。G7可能正在考慮構建新的供應鏈。

會議通過的文件指出，實際上由中國控制的當前供應鏈「受到非市場性政策與慣例的控制」，G7將使用經貿措施等多種方式來降低依賴度。會議亦就有必要擴大對礦業的官民投資和人才培養，達成了共識。

美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，G7也須運用「非市場」策略來削弱中國在稀土生產的主導地位，並稱此為「戰略上的必要之舉」。他並未具體說明川普政府會採取哪類做法。