美貨機墜毁罹難者增至14人 UPS宣布出事機型飛機全面停飛

美國快遞龍頭UPS宣布，因先前發生的致命墜機事故，已暫時停飛所有麥道MD-11型飛機，約佔UPS機隊的9%。UPS在聲明中表示，此決定是「出於高度謹慎和安全考慮」，並依據飛機製造商的建議主動採取的措施。

UPS貨機墜毁，罹難者來到14人。（圖／美聯社）

美國當地時間4日，一架UPS 2976號航班貨機從肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛後不久墜毀並起火燃燒。該飛機原計劃飛往檀香山國際機場，但在飛機左翼噴出「大量火焰」後，左側發動機脫落，最終導致墜機。

美國國家運輸安全委員會(NTSB)於7日公布了更多關於這起墜機事件的調查細節。發言人英曼表示，根據對駕駛艙語音記錄器的分析，機組人員在起飛過程中完成了標準檢查清單和簡報，滑跑階段一切正常。然而，「在機組人員發出起飛推力指令約37秒後，駕駛艙語音記錄器中聽到了重複的警報聲。」

英曼在記者會上指出，這種鈴聲「一直持續到25秒後錄音結束」，據信飛機就是在那時墜毀的。「在此期間，機組人員曾試圖控制飛機，但最終還是墜毀了。」他補充說，這種鈴聲可能表示發生了火災，從事件錄影中可以明顯看出，但他不想妄加猜測。

NTSB調查人員發現，左側引擎吊架的大部分在引擎與機翼分離時仍與左側引擎相連。這兩個部件目前均存放於安全設施內，正在接受進一步檢查。英曼還表示，調查人員在跑道附近的草地上發現了引擎附件的其他碎片，並計劃於晚些時候再次使用金屬探測器進行搜尋。

路易斯維爾市長格林伯格證實，搜救人員在墜機現場再發現了一名遇難者，使得事故造成的死亡人數已確認達14人，其中包括機上三名飛行員。格林伯格在一段影片聲明中說：「我們為每一位遇難者家屬祈禱，並祈禱不會再有其他遇難者。」

據報導，截至6日，在事發現場附近有9人也下落不明，搜救工作仍在持續進行中。

目前事故原因仍在調查中，NTSB尚未對可能的原因作出最終結論。UPS表示將全力配合調查，並優先考慮安全問題，因此決定暫時停飛所有同型號飛機，直至確認安全無虞。

