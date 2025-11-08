美貨機墜毁罹難者增至14人 UPS宣布出事機型飛機全面停飛
美國快遞龍頭UPS宣布，因先前發生的致命墜機事故，已暫時停飛所有麥道MD-11型飛機，約佔UPS機隊的9%。UPS在聲明中表示，此決定是「出於高度謹慎和安全考慮」，並依據飛機製造商的建議主動採取的措施。
美國當地時間4日，一架UPS 2976號航班貨機從肯塔基州路易斯維爾國際機場起飛後不久墜毀並起火燃燒。該飛機原計劃飛往檀香山國際機場，但在飛機左翼噴出「大量火焰」後，左側發動機脫落，最終導致墜機。
美國國家運輸安全委員會(NTSB)於7日公布了更多關於這起墜機事件的調查細節。發言人英曼表示，根據對駕駛艙語音記錄器的分析，機組人員在起飛過程中完成了標準檢查清單和簡報，滑跑階段一切正常。然而，「在機組人員發出起飛推力指令約37秒後，駕駛艙語音記錄器中聽到了重複的警報聲。」
英曼在記者會上指出，這種鈴聲「一直持續到25秒後錄音結束」，據信飛機就是在那時墜毀的。「在此期間，機組人員曾試圖控制飛機，但最終還是墜毀了。」他補充說，這種鈴聲可能表示發生了火災，從事件錄影中可以明顯看出，但他不想妄加猜測。
NTSB調查人員發現，左側引擎吊架的大部分在引擎與機翼分離時仍與左側引擎相連。這兩個部件目前均存放於安全設施內，正在接受進一步檢查。英曼還表示，調查人員在跑道附近的草地上發現了引擎附件的其他碎片，並計劃於晚些時候再次使用金屬探測器進行搜尋。
路易斯維爾市長格林伯格證實，搜救人員在墜機現場再發現了一名遇難者，使得事故造成的死亡人數已確認達14人，其中包括機上三名飛行員。格林伯格在一段影片聲明中說：「我們為每一位遇難者家屬祈禱，並祈禱不會再有其他遇難者。」
據報導，截至6日，在事發現場附近有9人也下落不明，搜救工作仍在持續進行中。
目前事故原因仍在調查中，NTSB尚未對可能的原因作出最終結論。UPS表示將全力配合調查，並優先考慮安全問題，因此決定暫時停飛所有同型號飛機，直至確認安全無虞。
延伸閱讀
黃揚明曝假消息：蕭美琴「非」首位台政府高層在外國國會演講
接力蕭美琴深化台歐關係 蔡英文：我們再繼續努力
傳台灣捐巨資換副總統歐洲議會演講 IPAC：假消息
其他人也在看
中市府召訓481名備役替代役 強化EMT-1救護技能
【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府114年第4梯次替代役備役役男演訓召集 7日順利落幕，共有481名備役役男 […]民眾日報 ・ 1 天前
杏輝宜蘭馬拉松 打造五感盛宴
第四屆「二O二五杏輝宜蘭馬拉松」開幕典禮於今（八）日上午五時三十分在宜蘭運動公園田徑場辦理，上午六時在宜蘭縣代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團副董事長李易達的鳴槍下熱鬧開跑。此屆賽事吸引超過2500名跑者參與，包含來自肯亞、柬埔寨、瑞典、日本等多國好手，共同「跑勁宜蘭」，「勁情享受」獨具特色的補給美食與沿途美景。代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松邁入第四屆，在宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團的共同努力下，已累計吸引逾萬名跑者參與。活動除延續最受好評的賽道風景外，今年的在地特色補給也全面升級，提供魚丸、蘿蔔糕、粉腸、一串心、棗餅等多種品項；完賽後更有肉羹、西魯肉、滷海帶、豆干、金棗茶及薑母茶等暖心美食，讓跑者從身心靈到味蕾都能獲得溫暖與滿足。杏輝醫藥集團副董事長李易達表示，企業長期以「大 ...台灣新生報 ・ 1 天前
麥道MD-11飛機致命空難 UPS與FedEx宣布停飛
（中央社路易維爾8日綜合外電報導）國際快遞公司優比速一架麥道公司MD-11飛機，在美國肯塔基州發生重大空難後，優比速和聯邦快遞公司宣布，出於「高度謹慎考量」，決定停飛MD-11飛機機隊。中央社 ・ 1 天前
本土＋３ 南市登革熱警戒至11/24
記者王勗∕台南報導 南市近期新添三例登革熱本土病例，雖然立冬剛過，但南部氣候溫和仍適…中華日報 ・ 1 天前
聲音沙啞有救了！醫師解析單側聲帶麻痺新選擇
65 歲退休護理長淑惠十多年前聲音沙啞，逐漸影響與病人溝通與社交，甚至提前退休。近年進食時經常嗆咳，擔心吸入性肺炎而就醫，診斷為單側聲帶麻痺。馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部喉科主任謝麗君醫師指出，長期聲帶麻痺除了造成聲音沙啞，也可能影響吞嚥安全與生活品質，若保守治療效果不佳，應評估進一步手術治療。淑惠接受「可調式甲狀軟骨成形術」後，手術當下即可發聲，兩週後嗓音恢復清亮，進食順暢，重拾社交生活。單側聲帶麻痺 易致嗆咳與吸入性肺炎謝麗君醫師說明，單側聲帶麻痺約占嗓音障礙患者的一成，兩至三成原因不明。症狀包含聲音沙啞、講話氣音、發聲費力、音量變小，嚴重時恐出現嗆咳、吞嚥困難及吸入性肺炎。急性期若保守治療及嗓音訓練無效，或患者急需用聲，可考慮聲帶注射；若確定麻痺無法恢復，則建議接受甲狀軟骨成形術。新一代可調式手術 術中即時調整發聲謝麗君醫師指出，新一代可調式甲狀軟骨成形術克服傳統手術無法術中微調、術後難修正的限制。手術過程患者保持清醒，醫師可依即時發聲情況微調植入物位置與張力；若術後仍不滿意，可回門診再次微調。手術平均約兩小時，恢復期短，效果穩定且通常無需特別復健。另一位因甲狀腺癌治療導致聲帶麻痺的常春月刊 ・ 1 天前
蕭副總統結束訪歐行程搭機返台（2） (圖)
副總統蕭美琴（前中）結束訪歐行程，9日清晨搭機返台；蕭副總統表示，這次有幸代表台灣在IPAC年會「台灣專題」場次中，向歐洲與來自各國國會議員、公民社會代表及媒體朋友，分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步理解及支持。中央社 ・ 1 天前
15檔輝達概念股猛漲 勤誠、京元電等躍多頭焦點
AI龍頭輝達（NVIDIA）美國時間19日將公布最新財報，執行長黃仁勳昨天來台參加台積電運動會，有望激勵台廠供應鏈提前「...聯合新聞網 ・ 1 天前
UPS貨機空難釀14死 美國FAA下令MD-11停飛受檢
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）國際包裹快遞運輸商優比速（UPS）一架MD-11F貨機4日墜毀於美國肯塔基州，造成14人喪命，美國聯邦航空總署（FAA）今天下令，所有MD-11貨機停飛接受檢查。中央社 ・ 18 小時前
獨家／淡江大橋助攻觀光！看好國旅回流 福容明年起再開「4新據點」曝
旅展買氣旺、國旅熱持續升溫！福容大飯店駐店總經理戴瑞宏接受《三立新聞網》採訪時表示，今年業績已全面超越去年同期，並看好「普發一萬」政策與春節九天連假效應將持續帶動成長。隨著淡江大橋明年完工可望成為北海岸觀光新引擎，再加上多個新據點陸續開幕，集團對明年展望樂觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
航班削減＋MD-11貨機停飛 供應鏈緊繃
美國政府關門促使美國聯邦航空總署（FAA）下令削減40座機場10％航班，加上上週貨機墜毀事故令優比速與聯邦快遞停飛MD-11機隊，對於航空貨運造成雙重打擊，加劇原本因年終旺季到來而緊繃的供應鏈壓力。中時財經即時 ・ 13 小時前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 2 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 20 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 18 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 20 小時前
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前