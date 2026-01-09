美買格陵蘭 擬送居民最高315萬元

美國總統川普政府近期積極研議取得格陵蘭方案，《路透》揭露，美方計畫支付每位格陵蘭居民1萬至10萬美元獎金，吸引他們脫離丹麥，最終併入美國，或是與美國簽署《自由聯合協定》。美國副總統范斯更不滿地強調，敵人已對北極圈展現高度興趣，歐洲付出遠不足以防衛格陵蘭，應認真看待川普言論。

川普近期再度提出收購格陵蘭計畫，白宮高層也放出不排除動用武力取得格陵蘭訊息，引起美國與歐洲，甚至北約盟友之間的緊張。知情人士指出，美國內部討論的選項，包含向每位格陵蘭人發放1萬至10萬美元（約新台幣31萬5000元至315萬元）不等的獎金，但目前尚未確定具體金額與操作細節。

廣告 廣告

據悉，發放獎金吸引格陵蘭人脫離丹麥並非新鮮方案，但近期對於本計畫的討論更為認真，川普幕僚也正考慮發放10萬美元的方案。依照目前格陵蘭約有5萬7000名居民計算，推動此方案約要耗費60億美元，美方評估這項計畫具可行性。但目前仍不知若川普政府採行此方案，要如何、何時發放獎金，也不清楚格陵蘭人需付出哪些具體代價。

除了發放獎金外，川普幕僚也正討論與格陵蘭簽署《自由聯合協定》（COFA）的方案。曾與美國簽有COFA的國家僅有密克羅尼西亞、馬紹爾群島與帛琉等小型島國，協定具體細節也視簽約方不同而異，通常美方提供協定國軍事防衛等多項基礎服務，換取美軍自由進出協定國。不過COFA過去都是與獨立國家簽署，若要推動本計畫，格陵蘭需先脫離丹麥。

位於北美與北極圈之間的格陵蘭，是設置飛彈預警系統與監控區域船隻的戰略要地，繼日前川普嘲諷丹麥近期為防禦投入的僅是「增添一個狗拉雪撬」後，范斯直指，人們沒有意識到，整個飛彈防禦基礎設施部分依賴格陵蘭，若俄羅斯或大陸向歐洲發射一枚核彈，格陵蘭就是飛彈防禦的重要一環。

范斯不滿，「捫心自問，歐洲、丹麥是否做好保護格陵蘭，確保其能持續作為全球安全與飛彈防禦支柱的工作？答案很顯然是沒有。」他在8日進一步表示，美方希望歐洲更加重視格陵蘭的安全，否則美國將必須有所行動，敵人已展現對北極圈的高度興趣，建議歐洲領導嚴肅看待川普的言論。