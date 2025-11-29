美費城機場炸彈威脅解除 航班短暫停飛後恢復

（中央社費城28日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）與警方表示，由於接獲炸彈威脅，飛往費城國際機場（Philadelphia International Airport）的航班今天曾短暫停飛，相關狀況已平安解除。

路透社報導，FAA於當地時間晚間7時過後不久發布地面停飛通知，指出有炸彈威脅。約30分鐘後，FAA表示，這起安全事件已解決，機場恢復正常運作。

警方發言人透過電子郵件發布聲明指出，停飛原因是「一架飛機上出現狀況，需要費城警方協助處理」。

發言人說，這架飛機已獲准起飛，地面停飛措施也已解除。

本月早些時候，美國其他機場也曾傳出炸彈威脅，但均在未發生事故的情況下解除。

11月初，由於一架聯合航空公司（United Airlines）航班接獲炸彈威脅，雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）的營運曾短暫停擺。美國聯邦調查局（FBI）當時回應通報後，沒有發現任何危險物品。

同一天，一架從拉瓜迪亞國際機場（LaGuardia International Airport）起飛的達美航空（Delta Air Lines）航班因接獲炸彈威脅，在起飛前進行人員疏散。（編譯：張曉雯）1141129