美貿易代表署指控中共「經濟脅迫」! 宣布2027對中國晶片加徵關稅

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）政府今天宣告將自2027年6月起對從中國進口的半導體產品加徵關稅，稅率至少會提前一個月公布。美國貿易代表署（USTR）認定，北京當局追求產業主導權的行為「不合理且具歧視性」，已對美國商業利益構成直接威脅，因此構成採取行動的依據。」

根據路透社報導，USTR帶頭針對中國出口至美國的晶片產品進行為期1年的調查後，做出上述宣布。這項調查是由美國前總統拜登（Joe Biden）的政府發起，於2024年12月23日啟動，USTR強調，中國利用「廣泛的非市場政策」奪取全球市佔率，並排擠外國競爭對手。

這項新措施是在現有的301條款關稅（即針對強制技術轉移調查所徵收的50％關稅）基礎上額外加徵。此次關稅行動涵蓋範圍極廣，包括半導體產品及其投入品，如電子產品中使用的矽與摻雜化學元素等原物料。USTR表示，中國的產業計畫瞄準「半導體供應鏈的每一個主要環節」，包括製造（晶圓代工）、設計、組裝、測試與封裝。

USTR指出，中國追求半導體產業導地位的目標並不合理，已嚴重損害美國企業、勞工及整體經濟，造成銷售損失、削弱競爭，並製造危險的經濟依賴。北京展現將這種依賴關係「武器化」，以進行經濟脅迫的傾向，北京近期對鎵、鍺、銻等關鍵礦物的出口管制，即是具體例證；這些材料對於晶片生產至關重要。

USTR報告提到，過去25年來，中國發布超過100項產業計畫，設定超過170個量化指標，旨在強制實現晶片供應鏈的「本土化」（Indigenisation）。報告結論強調，外國企業日益無法與中國政府擁有的資源競爭，因為中國設定的市佔目標，本質上就是以取代外國既有業者為前提。

中國駐華盛頓大使館回應，針對任何關稅措施表達反對，將貿易和技術問題「政治化」、「工具化」和「武器化」，破壞全球產業鍊和供應鏈穩定，對任何人都沒有好處，最終只會「適得其反」，中國將採取「一切必要措施」，堅決維護「合法權益」。

