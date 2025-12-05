美貿易代表：美盼穩定對中關係 美中商品貿易或需減少25%

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)4日表示，美國與中國的貿易必須平衡，而且可能需要縮小規模，並補充說他認為與中國的商品貿易減少25%是「正確方向」。

葛里爾在華府舉辦的政策會議「美國成長峰會」(American Growth Summit)上表示：「對中國的達陣區是我們的與他們的貿易必須更加平衡。它可能必須縮小規模，避免彼此過度依賴，它必須集中在非敏感商品上。」

葛里爾說，美國總統川普的政策，正在協助達成更加平衡的對中貿易，整體情況已經比川普1月上任時更好了。

葛里爾說：「我不認為有人會希望與中國發生全面性經濟衝突，我們不會接受這種情況。」

葛里爾指出，美國在對中關係中有許多槓桿，從軟體、半導體，以及許多盟友願意採取協同行動。葛里爾說：「但目前的決定是，我們想要這段關係保持穩定」，並補充說美國也必須提升戰略物資的工業生產，包含關鍵礦產。

葛里爾表示，與中國的關係現在不穩定，但華盛頓每天都在密切關注情勢。

葛里爾的發言正值美國財政部長貝森特(Scott Bessent)一天前表示，中國準備履行美中貿易協議中的承諾，包含採購1,200萬噸的大豆，貝森特說這預計將在2026年2月底前完成。