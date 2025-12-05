美貿易代表：美陸貿易量應縮小

美國貿易代表葛里爾4日在華府一場會議上再度談及美陸貿易議題，強調兩國經貿關係需要「再平衡」，甚至可能需要在規模上「適度縮小」，以降低彼此依賴。他直言，目前大陸、越南、印尼等國透過加拿大和墨西哥作為「出口中心」的情況已出現苗頭，部分現象在墨西哥已發生。

路透報導，葛里爾表示，若美陸貨物貿易量下降25％，才算「朝正確方向邁進」。他強調，「我們需要的是更平衡、更健康的貿易關係，而不是過度依賴。未來美中貿易規模很可能需縮小，並集中於非敏感商品領域。」

儘管如此，他仍強調美國並不尋求與大陸全面經濟衝突，兩國目前的貿易關係「整體穩定」。但他話鋒一轉指出，美國在關鍵礦產等戰略物資的工業能力仍須加強，這將是未來政策的重要方向。

陸美貿易上競爭，在禁毒上則合作。大陸公安部發言人5日表示，近期兩國禁毒取得了顯著成效，雙方就多起案件進行聯合偵辦，雙方跨部門禁毒工作團隊保持密切溝通交流。近日並舉行了視訊會議，相互通報工作進展，商討下一步合作優先事項；大陸將在平等、相互尊重基礎上，與美方合作，共同應對全球突出的毒品問題。

據新華社報導，大陸國務院副總理何立峰5日晚間，與美國財長貝森特和美貿易代表葛里爾視訊通話，就下一步開展務實合作和妥善解決經貿領域彼此關切，進行了深入、建設性的交流。雙方積極評價中美吉隆坡經貿磋商成果執行情況，表示要在兩國元首戰略引領下，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷拉長合作清單、壓縮問題清單，推動中美經貿關係持續穩定向好。