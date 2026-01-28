美資接管反成催命符 ? TikTok美用戶爆刪除潮 5天流失飆150%

美國知名歌手葛蕾西．艾布拉姆斯（Gracie Abrams）近日被發現已刪除其 TikTok 帳號，她原本擁有約 320 萬名粉絲。 圖:翻攝自X帳號@_GlobeObserver(新頭殼合成)

[Newtalk新聞] 在美國業務完成重大調整後，短影音平台 TikTok 正面臨前所未見的用戶流失潮。根據數據分析公司 Sensor Tower 向《CNBC》提供的資料，美國 TikTok 用戶刪除該應用程式的速度明顯加快，過去 5 天的每日刪除量，較前 3 個月平均水準暴增約 150%。

外媒指出，這波「刪除潮」發生在 TikTok 宣布透過新成立的合資企業，對其美國業務進行結構性調整之後。報導稱，美國科技大亨、甲骨文（Oracle）創辦人拉里．埃里森（Larry Ellison）已實質接管 TikTok 美國業務，引發外界對平台營運方向與內容審查機制的高度關注。

廣告 廣告

報導稱，美國科技大亨、甲骨文（Oracle）創辦人拉里．埃里森（Larry Ellison）已實質接管 TikTok 美國業務，引發外界對平台營運方向與內容審查機制的高度關注。 圖:翻攝自X帳號@Megatron_ron

多名政治內容創作者也陸續出面反映，平台演算法疑似出現重大變化。美國政治評論帳號 Brian Krassenstein 表示，自 TikTok 在 24 小時前完成交易、由美國總統川普的盟友接手後，政治類貼文的觸及率遭到大幅限制。他指出，自己擁有超過12.5萬名粉絲，過去影片播放量通常介於 2 萬至 500 萬次之間，但近期發布的政治相關內容，瀏覽數卻僅剩 0 到 1,000 次。

Krassenstein 進一步透露，這樣的情況並非個案，多名立場偏向民主黨的知名創作者也遇到類似問題，包括 Dean Withers 及 Harry Sisson，引發外界對「政治內容被系統性降流」的質疑。

美國政治評論帳號 Brian Krassenstein 表示，自 TikTok 在24小時前完成交易、由美國總統川普的盟友接手後，政治類貼文的觸及率遭到大幅限制。 圖:翻攝自X帳號@krassenstein

此一發展也引來科技圈重量級人物回應。特斯拉執行長、X 老闆馬斯克（Elon Musk）表示，他長期反對封禁 TikTok，認為這違背言論自由原則，但他同時指出，目前 TikTok 能在美國營運，而 X 卻無法在中國運作，這樣的狀況「並不平衡」，強調「有些事情需要改變」。

此外，TikTok 動盪也波及娛樂圈。美國知名歌手葛蕾西．艾布拉姆斯（Gracie Abrams）近日被發現已刪除其 TikTok 帳號，她原本擁有約 320 萬名粉絲。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 各地解放軍全副武裝「進京勤王」? 京津唐高速被封 「這7字」害張又俠落馬....

(影) 張又俠、劉振立「避險」不同行? 抓的將官太多 傳要建「秦城第二軍事監獄」