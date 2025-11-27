美資產管理公司推出無人機主題型ETF 持股內容大公開

REX Shares 於 10 月底在那斯達克上市推出首檔以無人機及其生態系為主題的交易所交易基金（REX Drone ETF，Ticker：DRNZ），宣稱該檔基金將提供投資人一站式、以無人機為核心的多元敞口，並把約8成資產配置於主要營收來自無人機、無人飛行載具（UAV）與相關支援技術的公司。



基金發行方與管理團隊指出，DRNZ 採追蹤專屬無人機指數的方式，成分股來自全球市場、涵蓋軍用與商用應用的供應鏈與系統整合商。截至公開資料顯示，該基金前十大持股包括 AeroVironment、Ondas Holdings、DroneShield、EHang與Red Cat等業者，並由數十檔相關個股組成，藉由分散持股來反映產業全貌。



無人機投資利基：國防需求與商業化



REX執行長金恩（Greg King）將無人機的投資利基同時歸因於國防需求與商業化趨勢。金恩在多篇媒體與官網說明中表示，烏克蘭與中東衝突已凸顯 UAV 的戰術價值，促使國防預算朝向包含無人系統的部署轉移；但更廣闊的成長動能來自物流配送、農業監測、基礎設施巡檢與工業自動化等商用場景，這些用途正在推動產業從利基市場走向規模性成長。

在個股層面，基金的較大持股反映出不同類型的技術路線與商業模式。以 Ondas Holdings 為例，公司提供側重於空中情報與下一代無線連接的系統，鎖定鐵路、公共事業與國防市場；AeroVironment則以小型戰術無人機與精準滯空彈藥（loitering munitions）聞名，過去數年這類系統在實戰中獲得驗證並獲得軍方關注。多家被列入成分、且市占與技術定位不同的公司，使得 DRNZ 在軍民兩端同時建立曝險。

關於市場規模與成長預期，多家產業研究與媒體報導估計，無人機產業在未來數年仍將維持顯著增長；部分報導與資料指出，全球無人機產業規模有望在 2030年左右接近600億美元上下，年複合成長率（CAGR）估在約 8% 至 10% 的區間──此一前景是許多主題型基金與投資人布局該領域的重要驅動。

投資人應留意主題ETF的風險



基金設計與投資策略方面，REX表示DRNZ的產品定位是為想要參與「無人機主題」但不願承擔個股挑選風險的投資人提供整體敞口，基金經理透過覆蓋從零組件、整機製造到資料分析與連網服務的相關公司，力求在軍事與商用需求間取得平衡。發行者同時強調，主題ETF的風險包括成分股集中、技術與法規變動、以及地緣政治對軍售與供應鏈的影響，投資人應留意基金費用與成分調整頻率等細節。

隨著多檔主題型與指數化商品陸續出現，市場上也出現以不同方法切入「無人機」敞口的競品，投資人若欲比較，可參考各基金的持股清單、追蹤指數方法論、管理費與流動性等因素，以評估哪種工具更符合自身風險承受度與投資目標。



責任編輯：許詠翔

