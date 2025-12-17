美賣場偷竊猖獗！11月失業率4年新高 低裁員低招募

美國11月失業率4.6%創4年新高（圖／達志影像美聯社）

美國政府公佈最新就業數據，11月新增6.4萬個職缺，沒有崩盤，但是失業率高於預期，攀升到4.6%，創4年來新高，正面臨「低招募、低裁員」的就業困境。專家認為，雖然不到衰退，但正往衰退方向移動。同時，通膨增加生活負擔，也出現竊盜犯罪集團。

紐約警方最近破獲一個大型零售竊盜集團，該集團專門盜竊紐約與其他8州的大型居家零售賣場。紐約皇后區地方檢察官Melinda Katz表示，這個團隊協調程度令人震驚，紀律嚴明、行事縝密且投入程度非常高。竊賊們會聲東擊西，掩護同伴運出贓物，被偷走的商品在皇后區、布朗克斯、布魯克林以零售價5至7折轉賣給收贓者，總價值超過200萬美元。

竊盜猖獗通常也反映高生活成本問題，美國勞工部最新報告揭示就業市場持續惡化，11月失業率升至4.6%，創下4年來新高。雖然當月新增6.4萬個工作機會，但考慮到10月失去的10.5萬個職缺，整體呈現淨損失。賓州州立大學人力資源教授Lonnie Golden表示，目前情況雖未達衰退程度，但確實正朝那個方向移動。他特別指出，過去一年內，勞動人口中希望能有全職工作但實際只做兼職的人數增加了超過一百萬。

美國人力派遣協會首席經濟學家Noah Yosif解釋，自2022年通膨與利率上升以來，雇主增加人力的成本大幅提高，使他們在招聘時變得更加謹慎。耶魯法律與金融教授Natasha Sarin則警告，目前的就業數據可能是高估的結果，因為無法捕捉到小企業因關稅壓力而關閉的實際情況。

通貨膨脹持續對美國家庭造成沉重負擔。根據智庫「穆迪」分析，相比2021年初，現在美國家庭每月需多支出1043美元才能購買相同的商品與服務。密西根大學經濟教授Betsey Stevenson指出，民眾仍感到挫折，因為疫情後價格快速上漲，且這些價格永遠不會再降回去。雖然通膨可能放緩，但價格仍會維持在較高水準。

儘管經濟面臨挑戰，川普政府對經濟表現卻自信滿滿。美國副總統范斯在公開場合給自己的經濟表現打出「A+++」的高分，並將當前的經濟困境歸咎於前朝政府。范斯表示，美國現在面臨的每一場生活負擔危機，都是因為從拜登手中接下了一個「噩夢般的經濟」，以及美國歷史上和平時期最高的債務與赤字，這徹底推高了通膨。然而，美國商務部數據顯示，10月零售銷售與9月持平，是過去5個月來最差表現，顯示經濟數據與川普政府的樂觀評價存在明顯差距。

