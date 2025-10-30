美賣F-16V全「匿蹤」？諷軍購歪歌〈隱形的戰機〉網瘋傳

台灣向美國採購66架F-16V戰機與相關系統、裝備，總經費2467億餘元，卻至今遲遲未交機。（示意圖／資料照）

我國2019年度提出新式戰機採購特別預算，向美國採購66架F-16V戰機與相關系統、裝備，總經費2467億餘元，卻至今遲遲未交機，引發質疑。近日一段改變自經典歌曲〈隱形的翅膀〉的KUSO歌〈隱形的戰機〉在網路瘋傳，酸爆台灣終於也有隱形戰機了，付完錢一架都沒來的F-16V戰機。

向美採購66架F-16V卻零機引發廣大輿論質疑，近日一段改變自張韶涵〈隱形的翅膀〉，註明「徐巧芯作詞」的KUSO歌〈隱形的戰機〉在網路瘋傳。歌詞提到： 「每一次都在徘徊孤單中堅強，每一次就算很受傷也不閃淚光，我知道我一直有架隱形的戰機，帶我飛，飛過絕望。」

粉專「刺綠酸水」也分享了〈隱形的戰機〉諷綠歪歌，直酸：台灣終於也有隱形戰機了！付完錢一架都沒來的F-16V戰機。

觸極者粉專則做對照圖提到，館長暢遊大陸，遭青鳥嘲笑包手刺青被打馬賽克，反嗆「我們F-16V更厲害，連打碼都不用，1雙 vs 66雙隱形翅膀！」

藥師粉專「三寶·藥師·神大叔」質疑：「是說，那6000多億的F-16V未到貨該不該在意？一年利息約介於180~240億元新台幣。一年可以改5次鈔票。」

網友表示「之後的任何武器軍購，讓效忠青鳥黨的信徒自己買單，雜質不當盤子」、「空氣戰機」、「卓榮泰有否聲請釋憲，在未完成交機前，不再編列預算向美國購買軍事裝備」、「一看就知道你沒見過高科技隱形戰機，我也沒見過」。

