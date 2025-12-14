美購物中心驚傳卡車爆炸！61歲男當場喪命 疑車上易燃物肇禍

美國愛達荷州路易斯頓（Lewiston）一家購物中心12日發生卡車爆炸意外，造成61歲男子道格拉斯彼得森（Douglas Peterson）當場死亡，當局初步調查認定為意外事故。

愛德荷州傳出卡車爆炸意外，當時在車內的61歲男子喪命。（示意圖／PIXABAY）

根據《福斯新聞》報導，這起爆炸事件發生在當地時間上午7點15分左右，地點位於路易斯頓一家購物中心的戶外停車場，該地區與華盛頓州僅一河之隔。路易斯頓警察局和路易斯頓消防局聯合調查後發現，爆炸的卡車內載有多項危險易燃物品，其中包括汽油罐和瓦斯罐等，初步判斷可能是爆炸原因。

路易斯頓消防局長索雷爾（Julian Sorrel）在聲明中表示：「目前沒有任何跡象表明這起事件具有刑事性質。」調查人員強調，爆炸威力波及周邊商家，包括購物中心和附近的旅館都遭受不同程度損壞，所幸爆炸後並未引發火災。

當地官員向民眾保證，此次事件對公眾安全不構成直接威脅，但仍要求居民和遊客暫時避開事發區域，「以便緊急人員和調查人員能夠安全地完成工作」。目前相關調查工作仍在持續進行中。

