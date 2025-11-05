美起草決議案 加薩將部署國際部隊

記者施欣妤／綜合報導

美國「有線電視新聞網」（CNN）4日報導，美國已起草一項聯合國決議案，將在加薩走廊部署「國際穩定部隊」（ISF），落實加薩停火協議，授權期限為2年。

報導說，美國已與聯合國安理會成員分享決議草案，但尚未提交討論，內容仍在擬定中。據稱包含建立「國際穩定部隊」的臨時安全部隊，負責加薩走廊「非軍事化」工作，還將培訓未來的巴勒斯坦警察部隊，並與其合作確保停火協議執行。根據草案，ISF任期2年，2027年底屆期時，將與以色列、埃及與聯合國協調續任事宜。

建立ISF是美國總統川普提出的加薩停火協議核心內容之一，目前多數國家都表示，唯有在聯合國決議授權下，才願意加入。另外，停火計畫還要求哈瑪斯必須解除武裝，否則將由ISF執行，但多國對於承擔此任務持保留態度。

美國已起草聯合國決議案，將在加薩建立「國際穩定部隊」。圖為加薩邊境的以色列軍車。（達志影像／路透社資料照片）