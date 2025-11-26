美超商女店員「獨值夜班」遭男子掐脖、威脅砍頭 反擊自救竟被開除原因曝

美國一名超商女店員值夜班遭攻擊，因持槍自衛被公司解雇。示意圖，非當事超商。取自Unsplash



美國奧克拉荷馬州一名25歲超商女店員迪里亞德（Stephanie Dilyard）日前值夜班時遭一名男客人攻擊，對方恐嚇「砍斷妳的頭」，甚至猛掐她脖子差點窒息，迪里亞德情急之下，掏出自己帶的槍防衛才成功脫險，事後卻因違反公司禁止攜帶武器規定遭到開除，在網路掀起正反兩極意見討論。

據《每日郵報》報導，迪里亞德當天在超商上夜班時，59歲男子湯普森（Kenneth Thompson）試圖用假鈔付款遭她發現拒絕，湯普森惱羞成怒，開始用店內物品丟向她，甚至企圖闖入櫃台傷人。回憶起事發當下，迪里亞德驚恐地說：「他威脅要砍下我的頭、掐住我的脖子，把我拉出櫃台。」

當時迪里亞德無計可施，情急之下掏出自己帶的槍自衛，擊中湯普森腹部，湯普森隨即逃離現場，並自行前往警局報案。警方確認，根據當地法律，迪里亞德的開槍行為屬於「正當防衛」，並未觸法。湯普森後來在醫院被捕，面臨攻擊、暴力威脅、持假鈔詐騙與違反假釋等多項罪名。

儘管如此，迪里亞德後續仍收到公司解僱通知，理由是違反「禁止攜帶自衛武器」規定，包括槍枝與催淚噴霧等。此事在網路上引起正反討論，有人認為公司太過不近人情，也有人認為公司依規定解僱沒錯，然而，這些討論也使夜班超商店員的安全疑慮浮上檯面，由於夜班從晚間11點到早上7點獨自值勤，並無保全，若遭遇到生命威脅該如何自救，成為一大難題。

迪里亞德在收到解雇通知後發聲：「那一刻我只能在『保住生命』和『保住工作』之間做選擇，我永遠會選擇活下來，因為孩子需要我。」同時，她在募資平台GoFundMe上補充，湯普森還曾將她摔向三明治櫃，使她深知若不反擊恐難保性命，「每個人都有權自我防衛。我希望女性看到這件事時能明白，當生命受到威脅，你必須做必要的事」，目前超商總部對此尚未回應。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

