美超市爆「李斯特菌群聚」釀6死 醫揭「4族群」高風險！

生活中心／王靖慈報導



美國聯邦官員前陣子提醒消費者避免食用沃爾瑪（Walmart）和喬氏連鎖超市（Trader Joe’s）的某些義大利麵加熱即食包，因為這些產品可能受到李斯特菌污染。7日婦產科蘇怡寧醫師於臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文，表示這次事件造成27名確診個案，目前至少6人死亡，其中還包含流產，並於文中指出病毒的危險，以及4大高風險人群。





李斯特菌（Listeria monocytogenes）是一種容易被大眾忽略，但潛藏在日常食物中的危險細菌。蘇怡寧醫師提到，許多人誤以為只有生食或不潔食物才有風險，但日常冰箱裡看起來正常的冷藏熟食，一不小心也可能會遭到感染。只因此細菌偏愛於「低溫環境」裡生存，因此以冰箱中的冷藏熟食為主要戰場，其像是冷切肉、義大利麵沙拉、馬鈴薯泥沙拉等，「熟食+冰著+放著」都需要格外小心。生魚片不完全排除，但感染風險則是沒有想的那麼高。

美國超市「即食包偷藏細菌」慘死6人！醫師點出4大高風險群體感染恐丟命

免疫力較弱的群體較容易感染，尤其孕婦懷孕被感染是可以垂直傳給胎兒。（示意圖／翻攝自Pexels）

蘇怡寧醫師還點出4大高風險族群，其像是「孕婦」、「年長者」、「新生兒」、「免疫力較弱的群體」，醫師也特別指出孕婦如在懷孕時感染是可以垂直傳給胎兒的。最後再次提醒民眾冷藏熟食盡量請於「2～3天內」盡快吃完，切記不要囤著，且重新加熱需要「熱到滾」後才適合食用。

