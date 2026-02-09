美超微在台首件聯合授信案 簽約金額17.65億美元

（中央社記者呂晏慈台北9日電）中信銀今天宣布統籌主辦美超微在台灣首件聯合授信案，共獲得總計21家金融業者共襄盛舉，超額認購近1.8倍，並以等值17.65億美元（約新台幣555.78億元）完成簽約，顯示金融機構對美超微營運表現、獲利能力及未來發展前景給予高度肯定。

中信銀今天透過新聞稿表示，本聯合授信案為美超微電腦（SMCI）集團首度在台籌組聯合授信案，具指標性意義，SMCI為全球高效能運算、人工智慧、雲端及邊緣運算伺服器解決方案的重要領導廠商，深耕綠色運算與高效能節能設計，產品廣泛應用於資料中心、人工智慧訓練與推論等關鍵領域。

中信銀說明，SMCI董事長梁見後出生於嘉義，深耕全球科技產業，成功帶領SMCI成為國際級科技大廠，堪稱「台灣之光」。

中信銀表示，隨著全球人工智慧與資料中心需求持續成長，SMCI憑藉高度模組化與快速客製化的技術優勢，鞏固其市場競爭地位，此次選擇台灣做為籌資據點，不僅展現SMCI對台灣金融市場的高度信任，也象徵其與台灣產業及金融體系深化合作的重要里程碑。

本聯合授信案銀行團包含中信銀、東方匯理銀行台北分行、玉山銀、台新銀、彰銀、華南銀、土銀、合庫銀、第一銀、西班牙對外銀行台北分行、永豐銀、台企銀、三菱日聯銀行台北分行、法國巴黎銀行台北分行、匯豐（台灣）商業銀行、兆豐銀、安泰銀、凱基銀、板信銀、台中銀、東亞銀行台北分行，總計21家金融業者共同參與。

中信銀說明，此次聯合授信案最終超額認購近1.8倍，以等值17.65億美元完成簽約，也支持SMCI在人工智慧營運發展領域奠定穩健而靈活的資金基礎。（編輯：楊凱翔）1150209