美越關稅摩擦中國受益？華為中興拿下越南5G合同

(德國之聲中文網)據路透社報道，七位直接了解情況的人士透露，中國電信巨頭華為和中興今年在越南贏得了一系列供應5G設備的合同，是河內與北京關系不斷升溫的又一跡象，引發西方國家官員的擔憂。

多年來，越南一直不願在敏感基礎設施中使用中國技術。但過去幾個月，隨著與中國關系回暖，同時因美國對越南商品加征關稅導致與華盛頓關系遇冷，河內開始轉向接受中國科技公司。

華為中興接連中標

盡管瑞典愛立信和芬蘭諾基亞獲得了越南5G核心網絡基礎設施的合同，美國芯片巨頭高通也負責提供部分網絡設備，但迄今尚未公開的公共采購數據顯示，中國企業已開始在國有運營商的小規模招標項目中勝出。

包括華為在內的一個財團在4月獲得一項價值2300萬美元的5G設備合同，就在此前數周，白宮剛剛宣布對越南商品加征關稅。中興通訊至少獲得了兩份合同，其中一份就在上周，總額超過2000萬美元，用於生產5G天線。首個公開披露的合同出現在9月，也就是美國關稅生效一個月後。

路透社無法確認這些合同的時間是否與美國關稅直接相關，但合同已引起西方官員的警覺。

長期以來，華盛頓一直將禁止中國承包商參與越南數字基礎設施建設（包括海底光纜）視為支持越南發展先進技術的關鍵條件。

華為和中興被美國禁止進入該國電信網絡，理由是對國家安全構成“不可接受風險”。瑞典及其他歐洲國家也有類似限制。

愛立信拒絕就中國公司置評，但表示其“將全力支持其在越南客戶”。

華為、中興、諾基亞、高通、美國駐越南大使館、中國駐越南大使館、瑞典外交部以及越南科技部均未回應置評請求。

中越關系升溫

作為一個不結盟的東南亞國家，越南是競爭全球影響力的關鍵戰場。由於毗鄰中國，越南已成為蘋果、三星、耐克等跨國企業的重要制造中心，這些企業依賴中國零部件和西方市場。

越南皇家墨爾本理工大學（RMIT）供應鏈專家阮雄（Nguyen Hung）表示，在西方壓力下，越南過去對中國技術采取“觀望態度”。但他補充說：“越南有自己的優先事項”，這些新合同可能推動與中國更深層的經濟融合。

河內與北京近期在其他敏感項目上取得進展，包括跨境鐵路和靠近中國邊境的經濟特區建設——這些項目此前因安全風險被越南擱置。

招標數據顯示，華為今年在越南多個5G設備招標中落選。但越南國防部稱，華為在技術服務方面與越南開展了合作，並於今年6月與越南軍方控股的主要電信運營商Viettel簽署了5G技術轉移協議。

Viettel未回應置評請求。該公司一名消息人士稱，中國技術更便宜。多名消息人士要求匿名，因信息尚未公開。

西方國家的擔憂

多名外交人士表示，最近數周，西方高級官員在河內至少兩次會議上討論了這些中國合同。在其中一場會議上，一名美國官員警告說，這可能削弱外界對越南網絡的信任，並危及越南獲得美國先進技術的機會。

一名消息人士稱，本月的一次會議上，有官員探討是否可以將使用中國技術的網絡區域與其他部分隔離，以防止數據洩露。

但電信律師伊諾琴佐·根納（Innocenzo Genna）指出，即便如此，天線和設備供應商仍可能獲得網絡數據訪問權限，“這意味著西方承包商可能不得不面對與他們不信任的公司合作的尷尬局面”。

作者: 德才 (路透社)