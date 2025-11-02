美越防長雙邊會談：強化軍事合作有利區域和平

（中央社記者曾婷瑄河內2日專電）美國國防部長赫格塞斯今天於越南河內會見越南國防部長潘文江，舉行雙邊會談。兩邊重申國防合作的重要，強調需維護區域與世界的和平穩定。赫格塞斯細數向越方交付的軍備，表示美方將支持強力且獨立的越南。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天造訪越南首都河內，會見越南國防部長潘文江將軍（Phan Văn Giang）。

頂著細雨，赫格塞斯受到越南國防部慎重接待，由三軍禮儀隊與軍樂隊迎接，並現場演奏兩國國歌。

廣告 廣告

潘文江在雙邊會談時指出，正值兩國慶祝建交30週年之際，赫格塞斯此次訪問越南意義重大，有助於進一步推進越美和平、合作與永續發展全面戰略夥伴關係以及兩國國防合作。

他希望加強兩軍各部門間的合作，持續推進國防工業發展，並在區域多邊機制中協調合作，特別是東盟防長擴大會議（ADMM+）。

越方感謝美國協助軍人英語培訓和專業培訓與裝備，提升越南參與聯合國維和行動的能力，更盼美方繼續支持越南國防部培養和發展高素質人才、分享經驗。

潘文江指出，國防部計劃於2026年底繼續舉辦第三屆越南國際防務展，正式邀請赫格塞斯、軍中將領與美國國防企業參與。

世界局勢為兩方會晤關注話題。大多向俄羅斯購入武器的越南，據信準備大規模與美方軍購。目前為止，越南向美軍採購的軍備多為教練機與海防巡邏鑑。現場消息來源告訴中央社，兩方在會晤中很可能談及美方軍售。

赫格塞斯在發言時表示，兩國防長近日三度會晤，交流密切。「今年為越美建交30週年，從敵人到夥伴，再到全面戰略夥伴，軍事關係顯示了我們的友誼與合作」。

他指出，今年6月，美國正式將第三艘韓密爾頓級高耐力巡邏艦移交給越南海岸防衛隊。9月，美越合辦「太平洋友誼」，增進醫療合作與作戰時的救援行動。美國空軍近日也交運了最後一批的3架T-6C 教練機。

赫格塞斯說：「美國是太平洋國家，我方致力於維持亞太地區和平與繁榮。川普（Donald Trump）政府支持強而有力且獨立的越南，將其視為互利共贏的夥伴。盼能深化夥伴關係，增進彼此共同利益。」

兩方表示，解決越戰遺留問題仍為重中之重，更是兩國關係的基石。兩國也在近日簽署強化合作以克服戰爭遺留後果的備忘錄（MOU）。

潘文江指出，此為重要里程碑，並請求美國繼續支持越南提高消除戰後炸彈、地雷和有毒化學品遺留問題的能力。

美越雙方聯合尋找在越戰中失蹤的美軍士兵。越南向美方歸還遺骸；美方也提供在辨認越南士兵遺骸時的文件與技術支援。且在美國國會的支持下，美方將加大協助。

舉行雙邊會談之前，潘文江與赫格塞斯兩人在美越國防合作歷史照片前駐足良久，評論與互動熱烈。雙邊會談結束後，雙方互贈戰爭遺物。（編輯：田瑞華）1141102