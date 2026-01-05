美跨境抓捕馬杜洛！ 川普政府「危險先例」恐衝擊台海？

美國總統川普。（圖／翻攝自IG＠realdonaldtrump）





委內瑞拉盟友，俄羅斯、北韓、伊朗，都同聲譴責美國侵犯委內瑞拉盟主權，聯合國也將在今天召開緊急會議，專家表示川普創下「危險先例」，恐怕就連台灣也會受影響。

美國國務卿盧比歐：「不需要（國會）授權，因為這不是一場入侵，我們沒有佔領一個國家，這是一次逮捕行動，這是一次執法行動。」

美國國務卿盧比歐接受多家媒體訪問，為川普政府逮捕馬杜洛，卻沒有經過國會授權辯護，但軍事行動是否必要，兩個月前大部分美國民眾不這麼想。

美國CBS新聞報導：「CBS新聞曾在去年11月，就此詢問民眾，當時有70%的受訪者表示反對在委內瑞拉採取軍事行動，僅有30%表示支持。」

國際上委內瑞拉盟友俄羅斯、伊朗、北韓同聲譴責，俄羅斯外交部表示，這是對委國的武裝侵略行為，北韓也抨擊嚴重侵犯委國主權，聯合國安理會將在台灣時間晚上2300召開緊急會議。

CBS新聞評論員基尼里：「危險先例這個詞出現在多位世界領導人聲明中，包括聯合國秘書，大家的問題是，川普政府的行動會否助長全球威權勢力的氣焰，像是這是否會強化中國對台灣等地區的領土主張。」

川普宣稱美國要暫時接管委國，打破地緣政治規則，台灣將在強權博弈中，恐怕會面臨更大風險。

