美跨境抓馬杜羅、宣稱接管委國 聯合國批評開危險先例

「晚安，祝你們新年快樂。」馬杜羅戴著手銬與腳鐐，神情自若地在紐約緝毒局向執法人員說新年快樂。

這一幕看在國內支持者眼裡，格外刺眼。委國首都卡拉卡斯被轟炸後天一亮，支持者隨即湧上街頭焚燒美國國旗。

哥倫比亞邊境附近卻反而有民眾高聲歡唱，放鞭炮慶祝重獲自由。

委內瑞拉失業女性卡斯提約表示，「我們就要獲得自由了，一個自由的委內瑞拉！感謝上帝，也感謝川普總統領導的美國政府，出手協助並介入這個國家。」

國際間，除了中國、俄羅斯、伊朗與巴西等國強烈譴責，美國的西方盟友和日本則多半強調，國際法與《聯合國憲章》的基本原則要先得到尊重。

美國聖母大學法學暨國際和平研究教授歐康奈爾指出，「《聯合國憲章》有一項核心原則，禁止使用軍事武力，只有極為狹窄的例外，包括自我防衛。」

戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問坎西安則說道，「總統確實提到了，他依據美國《憲法》第2條擁有的權力，他在整個競選期間都主張，他是在保護美國免於毒品集團與毒品的入侵，而《憲法》賦予他這樣的權限。」

而川普政府是否違反美國的憲政原則，未經國會授權就動武，而且還未依規定事先通報國會，也引發熱烈討論。

民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine），5日起將推動參議院就《戰爭權力法案》進行表決，防止川普政府再次繞過國會對他國發動軍事行動。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）說道，「這不是能夠事前進行國會通報的任務，這是一項觸發式任務，必須在條件成熟時才能執行。」

美國總統川普（Donald Trump）表示，「國會一向有洩密的傾向，這並不好。」

專家表示，川普可能認為武裝逮捕馬杜羅，呼應了美國在1989年對巴拿馬前獨裁總統諾瑞加（Manuel Antonio Noriega）的軍事行動，但當時美軍在巴拿馬本來就有大規模駐軍，無法相提並論。而馬杜羅的案件如果有好的法律辯護，這宗案子未來有可能會一路打到美國最高法院。