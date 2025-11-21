美跨黨派參議員提案 讓美對台六項保證入法

美國跨黨派聯邦參議員提案，要將美國對台六項保證入法，以防美國政府突然改變對台立場。

美國共和黨籍聯邦參議員匡希恆，以及民主黨籍聯邦參議員默克利提案，要將美國對台灣六項保證立法，以防止任何美國對台保證，在未經立法審查之下做出改變。（葉柏毅報導）

匡希恆與默克利的辦公室，20日都發佈新聞稿指出，六項保證是美國雷根政府在1982年，對台灣所做出的承諾，內容涵蓋美國對台灣的六項外交政策，六項保證支撐美台關係近半世紀的時間。兩名參議員這次提出的跨黨派法案，將首度確保讓六項保證獲得法律效力，任何改變都必須經由國會審查。

美國對台六項保證包括：美國不同意設定終止對台軍售的日期、不同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、不同意修訂「台灣關係法」、不改變關於台灣主權的立場，以及不會施壓台灣與中國大陸談判。

匡希恆表示，這項法案基本上就是讓美國長期的承諾入法，讓它們擁有法律的效力。在北京不斷加強對台施壓的情況下，這項法案希望營造出清晰的嚇阻力，也向台灣表達出美國對台的支持是有原則、跨黨派和持久的。