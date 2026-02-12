美跨黨派國會議員施壓政府 對中晶片製造設備實施全國性限制

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)和外交事務委員會主席馬斯特(Brian Mast)等人，9日共同致函國務卿魯比歐和商務部長盧特尼克，敦促國務院與商務部與盟友加強合作，全面限制中國取得先進半導體製造設備，並警告當前的出口管制措施存在漏洞，正在威脅美國的國家安全。

信函寫道：「我們致函表達對於強化半導體製造設備出口管制的堅定跨黨派支持，並敦促國務院透過與盟友積極接觸，儘速彌補現行出口管制措施中仍存在的關鍵漏洞。」

信函指出，對半導體製造設備的出口管制，是美國在與中國的戰略競爭中「最重要的工具之一」，這些設備不僅對於生產將形塑未來經濟與軍事實力的先進人工智慧(AI)晶片至關緊要，也對於製造中國解放軍所用武器系統與情報平台的成熟製程晶片不可或缺，維持對這些設備的出口限制，對美國國家安全至關緊要。

信函說，對半導體製造設備的管制，亦是歷屆政府的跨黨派優先事項，川普政府成功促使荷蘭政府限制極紫外光(EUV)微影機設備對中國的出口，這項決定迄今仍是最具影響力的關鍵限制措施。拜登政府則發布更廣泛的新管制措施，涵蓋更多設備類別，並要求盟友配合實施補充性管制。這種政策延續性反映出兩黨一致認為，保護美國在半導體領域的優勢對國家安全至關緊要。

信函表示，但美國對中國的出口管制措施仍存在關鍵漏洞，「尤其令人擔憂的是，某些由外國生產的關鍵半導體設備，僅針對中國境內特定實體進行管制，而非實施全國性限制，這點至關緊要，因為設備一旦進入中國境內，美國政府幾乎無法有效執行最終用途與最終使用者的限制」。

信函指出：「每1台進入中國的關鍵製造設備，都意味著美國永久失去一部分戰略槓桿。針對個別實體的管制雖有其價值，但無法取代對最關鍵製造設備實施全國性限制。」

中國近年來大幅加速進口外國製關鍵製造設備。信函羅列了近期的一些訊息：荷蘭對中國出口的先進微影機設備，從2022年至2023年翻倍成長，2023年至2024年再次翻倍。英國《金融時報》近日報導指出，中國正在升級這些進口製造設備，使其性能可能超過出口管制門檻。

中國也利用取得美國與盟友關鍵子組件，例如靜電吸盤(Electrostatic Chuck )來發展本土半導體製造設備，若不加以制止，中國未來可能以本國設備取代外國晶片製造工具，使美國及盟友的出口管制失去效力。

信函提出美國應與盟友積極合作，在關鍵半導體製造設備及其子組件上，對中國實施全國性管制，即限制所有中國無法自主生產的製造設備及其子組件。

信函同時要求美國政府在未來1個月內進行簡報，說明其如何爭取盟友合作，推動對中國的全國性管制，以及達成此目標的時間安排。

除了穆勒納爾和馬斯特外，聯署這封信函的還有聯邦眾議院外交事務委員會首席民主黨議員米克斯(Gregory Meeks)、南亞和中亞小組委員會主席惠曾佳(Bill Huizenga)和首席民主黨議員卡姆拉格-德夫(Sydney Kamlager-Dove)，以及多名眾議員。

