美跨黨派議員出招 禁晶片法補助廠買中國設備

（中央社鳳凰城20日綜合外電報導）美國跨黨派國會議員團體今天在聯邦眾議院提出一項法案，將禁止領取「晶片法」（CHIPS Act）補助款的企業在10年內採購中國製的晶片製造設備。

路透社報導，這項法案鎖定的晶片製造工具範圍廣泛，從荷蘭製造商艾司摩爾（ASML）生產的複雜微影設備，到用來切割晶片所用矽晶圓的機器都涵蓋在內。

這項法案由共和黨籍議員奧伯諾特（Jay Obernolte）和民主黨籍議員洛福格林（Zoe Lofgren）在眾院提出。在參院方面，民主黨籍的凱利（Mark Kelly）和共和黨籍的布萊克本（Marsha Blackburn）計劃於12月提出本案。

「晶片法」於2022年在拜登政府領導下通過，旨在提振美國晶片製造業，並撥款390億美元以刺激新廠建設及擴建現有設施。

英特爾（Intel）、台積電和韓國三星電子（Samsung Electronics）等晶片製造商都已依據晶片法獲得補助，不過美國後來將給予英特爾的補助款轉為股權。

根據議員們提供的背景資料，中國已在晶片產業投資超過400億美元，重點放在製造設備，而這類設備的市占率已大幅成長。

美國晶片設備製造商愈來愈擔心，對銷往中國的設備實施出口限制，將會降低銷售額並損害公司投資研發的能力。而動用晶片法補助款購買中國設備，更讓這個問題雪上加霜。

法案中也訂有例外條款，包括若特定設備在美國或盟國沒有生產，美國政府有權授予豁免。

這項法案將僅禁止設備進口至美國，不會影響晶片法補助款領取者的海外營運。（編譯：李佩珊）1141121