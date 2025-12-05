美跨黨派議員提法案阻晶片管制鬆綁 分析師：中國將持續繞道取得晶片

傳輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳遊說成功，擋下美國限制AI(人工智慧)晶片出口的「GAIN AI法案」；不過，美國跨黨派議員4日共推新的「安全晶片法案」阻止放寬管制。產業分析師今天(5日)指出，美國AI管制出口法律戰目前看來仍是管制派佔了上風，出口管制將回到原點，在美系高階晶片無法輸中的情況下，未來中國勢必會持續透過第三地取得美國先進晶片。

美國「GAIN AI法案」(Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence Act)要求晶片製造商必須先滿足美國本土客戶的採購需求，才可向中國等「關切國家」出口AI晶片。媒體報導指出，在輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳遊說下，這項法案沒有被納入年度國防授權法案當中。

然而，美國共和黨對中鷹派柯頓(Tom Cotton)等人組成的跨黨派聯邦參議員小組，4日公布「安全晶片法案」(SAFE CHIPS Act)作為反制，要求美國商務部30個月內，拒絕任何中國、俄羅斯、伊朗或北韓買家申請取得更先進的美國AI晶片，這項法案也獲得共和黨參議員麥考米克(Dave McCormick)、民主黨參議員夏亨(Jeanne Shaheen)與金安迪(Andy Kim)等人支持。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣5日受訪指出，隨著跨黨派議員推出新法案力阻AI晶片管制鬆綁，目前局勢仍是「參議院獲勝」，出口管制繞了一圈仍回到原點，評估將來中國仍將透過第三地取得相關晶片。他說：『(原音)無論是輝達、超微或者是未來的Google這些廠商沒有辦法將自研晶片輸往中國大陸，恐怕還是會回到降規版。但是降規版晶片基本是不會被中國大陸相關業者所接受，所以說應該還是採用第三地的方式取得輝達或者是超微他們在AI算力方面的一個晶片。』

黃仁勳受訪時提出持續限制對中銷售晶片，等同將市場與技術主導權讓予中國業者的論點。柴煥欣分析，從市場現實面來看，美國擁有Google、Meta等六大巨頭，中國僅有華為、阿里巴巴兩大業者，美國業者AI算力投資規模遠大於中國業者，可說美國具絕對優勢。他認為，開放美系先進晶片銷中，將可加深中國對美系晶片技術的依賴，進而減緩中國自主研發AI晶片的速度；但若設下過多限制，則將限縮美國產業發展，並將全球第二大AI市場拱手讓給中國。