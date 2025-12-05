美跨黨派議員提法案 阻川普放寬輝達AI晶片出口中國限制

一個跨黨派的美國參議員團體，包含共和黨對中鷹派議員柯頓(Tom Cotton)，4日公布了一項法案，阻止美國總統川普(Donald Trump)政府在未來2年半放寬限制，讓中國取得輝達和AMD的人工智慧晶片。

這項法案名為「安全晶片法」( SAFE CHIPS Act)，是由共和黨參議員芮基茲(Pete Ricketts)與民主黨參議員昆斯(Chris Coons)提出的。它將要求監督出口管制的美國商務部在30個月內，拒絕任何中國、俄羅斯、伊朗或北韓買家的許可證申請，取得比他們現在被允許取得的晶片更先進的美國AI晶片。

這項法案也獲得共和黨參議員麥考米克(Dave McCormick)、民主黨參議員夏亨(Jeanne Shaheen與金安迪(Andy Kim)的支持，此舉代表了一次罕見由共和黨帶領的行動，以阻擋川普進一步鬆綁對中國的科技出口限制。

芮基茲在一份聲明中表示：「拒絕北京取得(美國最好的)AI晶片，對我們的國家安全至關重要。」

這項法案正值路透社報導，川普政府擬允許輝達H200人工智慧晶片出售給中國。

華盛頓的對中鷹派擔憂北京可能利用這些珍貴的晶片，透過人工智慧武器，以及更強大的情報與監控能力，強化其軍事實力。

面對中國對全球科技公司賴以維生的稀土金屬實施新的出口限制，川普政府的商務部先是對輝達的H2O人工智慧晶片實施出口限制，隨後又取消限制。此舉遭到眾議院中國特別委員會主席、共和黨眾議員穆勒納爾(John Moolenaar)的批評。輝達的競爭對手AMD也希望出口產品給中國。

在爭取中國延後其稀土管制的談判中，川普將一項限制美國技術出口給被列入黑名單的中國公司子公司的規定延後了一年，並誓言要廢除前總統拜登(Joe Biden)任內一項限制AI晶片出口至全球其他國家的規定。這項規定有部分原因是擔憂晶片被走私至中國。

華府智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)資深顧問艾倫(Greg Allen)稱這項法案是一項合理措施，應該盡快通過。他也指出，美國無法阻止中國尋求迅速擺脫對美國技術的依賴。他說：「美國唯一的選擇是，是否應該向中國出售技術，使其脫鉤戰略變得快速便捷。」