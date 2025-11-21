美跨黨派「對台六項保證」入法 防止美國背棄對台承諾

美國兩黨參議員提案「對台六項保證」入法。（示意圖／達志影像Shutterstock）

美國國會兩黨議員，在參眾兩院提出「對台六項保證」法案，將美國對台六項保證 納入法律，防止未經美國國會審查下，改變美國對台立場情況發生。 不過專家也警告，北京會持續對美國施壓，逼川普改變對台政策，明年川普北京行，將是觀察重點。

美國國會兩黨議員正在參眾兩院推動「對台六項保證」法案，旨在將美國對台六項保證納入法律，防止在未經國會審查的情況下改變美國對台立場。專家們同時警告，北京將持續對美國施壓，試圖迫使川普政府改變對台政策，而明年川普訪問北京將是觀察美中台關係的重要時刻。此外，專家們也指出台灣國際空間面臨的挑戰，包括總統賴清德無法過境美國以及台灣參與國際組織可能遭遇的阻礙。

美國總統川普就任至今已滿10個月，而台灣總統賴清德仍未能過境美國。德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀在美國國會明確表示，台灣總統無法過境紐約，最終導致台灣取消了過境計畫，而賴清德在那之後就沒有機會訪問美國。

前白宮國安會中國資深副主任杜如松表示，在2023年的拜習會中，美方關注的重點包括AI發展、美中軍事對話以及吩坦尼問題。在會議籌備期間，中方明確表示，如果美國希望在這三個領域取得任何進展，就必須將對台政策從「不支持」台灣獨立調整為「反對」台灣獨立。然而，拜登政府拒絕將這些議題綁在一起討論。杜如松認為，北京希望美國對台政策的調整能在北京宣布。

杜如松進一步解釋，台灣之所以沒有成為釜山峰會的主要議題之一，部分原因在於能讓習近平最滿意的是相關議題能在北京而非其他地方有所進展。他指出，美國過去每次對台政策的重大調整都發生在北京，無論是和解、關係正常化，還是柯林頓總統的三不政策，因此中方可能希望在明年4月再次實現這一目標。

明年的重要外交活動不僅包括川習互訪，還有在深圳舉辦的亞太經合會（APEC）。杜如松警告，台灣代表團可能會面臨真實的威脅，甚至可能被逮捕。他認為中國可能會反對台灣正當參與APEC，這將是多年來對台灣國際空間最嚴重的限縮行動。杜如松強調，中國阻礙台灣拓展國際空間不僅僅是出於主權考量，更具有地緣政治的戰略意義。他警告，一旦台灣在國際體系中作為行動主體的正當性被剝奪，在關鍵時刻願意支持台灣的國家只會越來越少。

