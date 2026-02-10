美車有望零關稅 能反映車價？ 龔明鑫全說了





台美對等貿易協定（ART）談判進入關鍵階段，外界盛傳美製小客車與汽車零組件可望降至零關稅，引發產業高度關注。經濟部今（10）日召開「台美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」，由部長龔明鑫主持，邀集車輛公會與國內主要車廠閉門溝通。龔明鑫會後表示，相關稅率尚未底定，目前先與業者交換意見、預作準備；即使台美達成協議，也不會一體適用其他國家，除非另有雙邊談判。

對於外界關切若降至零關稅的衝擊，針對「美國車」的認定，龔明鑫說明，須具備一定「美國製造」的附加價值，並依國際原產地規範判定；此外，小客車與小貨車將分開談，未來稅率結果不必然相同。若以最極端情境推估，對國內汽車產值的影響約逾1%，短期衝擊仍屬可控，但就業影響仍待進一步評估。

為協助產業因應，經濟部已初步匡列30億元專款，將透過輔導團與車廠對接，支持升級轉型、強化自主研發與供應鏈韌性，支持轉型升級、建立自主研發能力，並推動在國內建置國際認證測試能量，協助業者爭取出口市場。業界也關切，若部分台灣未生產的零組件能調降進口關稅，是否可反映在車價回饋消費者；龔明鑫表示，若具備條件，將與行政院進一步討論。

勞動部長洪申翰亦出席並指出，將編列預算協助勞工穩定就業，並預計與汽車工會座談，透過勞資政合作降低衝擊。龔明鑫強調，台美協議與其他國家無涉，歐日車不會自動適用；經濟部目標是在未來2至3年協助業者調整體質，因應可能升溫的競爭。

