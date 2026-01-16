美車進口關稅尚未公布 桃園汽車重鎮心難安

〔記者謝武雄／桃園報導〕台美關稅談判結果出爐，對等關稅15%且不疊加；對此，桃園市政府經濟發展主任秘書簡偉崙表示，但原本期待的美規進口汽車零關稅並未在這波公布，使得民眾購車期待效應延長，桃園是汽車製造業重鎮，包含豐田、三菱、福特、福斯都在桃園設廠都是叫苦連天，連帶中古車也受影響，也是這波台美關稅結果出爐的受害者。

簡偉崙說，台灣首度被拉進232條款核心圈，半導體到汽車零組件都升級「最惠國」，但這波並沒有談到汽車關稅稅率，汽車製造業者普遍反映，民眾預期降稅心理，會拉長觀望時間，以往過年是買車旺季，今年可能要提供更多的誘因才能吸引消費者青睞。

桃園市汽車商業同業公會理事長徐立昇表示，去年下半年汽車市場就出現觀望態度，換車民眾持觀望態度，導致整個中古車市場也萎縮，整體而言減少約一成半，去年底車商大動作促銷才讓銷售量有所回升。

徐立昇說，由於民眾預期降價心理，使得廠商手上庫存增加，成本壓力也大增，因此比較容易有大規模降價行為，反而是民眾撿便宜的好時機，也建議民眾過年前換車，不妨多看看、多比較，反而會有意想不到的收穫。

