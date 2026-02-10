美車開放進口後車市大降價？經長：最多降1成

經濟部長龔明鑫。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕去年以來國內車市低迷，主因消費者預期台美啟動關稅談判將開放國內汽車市場，而持續保守觀望。經濟部長龔明鑫今表示，車廠反映消費者預期能降價50萬至100萬元，但這幾乎不可能，車價頂多就降低1成，車廠也期待貿易協議愈快底定愈好，盼盡快消除買方的錯誤期待。

經濟部長龔明鑫今下午邀請車輛公會與9大本土車廠召開「汽車製造產業座談會」閉門會議，龔明鑫會後受訪。談及台美對等貿易協定(ART)是否即將確定，龔明鑫表示，業界期待能愈早決定愈好，包括與母廠洽接或是生產履歷與行銷策略，也能有更多時間轉換與調整，如果一直懸而未決，也可能給消費者不同的期待，這是業者不太樂見。

龔明鑫續說，車廠就提到消費者期待降價50、60萬元，甚至100萬元，但車廠表示「這個幾乎是不可能，因爲關稅根本就沒那麼高，最多只會降1成」，所以若能愈早底定，就能趕快消除相關誤解，畢竟買方一直等待觀望對業者而言也是相當困擾。

