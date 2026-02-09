美車關稅揭底牌1／美車零關税要簽了？ 經濟部明下午找車輛公會開會

傳經濟部明（10）日下午找車輛公會討論關稅事宜，引發車業關注。

近日傳出，經濟部邀請台灣區車輛工業同業公會與國產車製造商明（10）日下午出席「汽車製造產業座談會」，雖未明確揭露座談會內容，但業內推估應是就台美對等關稅框架下，討論進口車0關稅以及相關開放細節，頗有施打「產業強心針」的概念，車業對此皆非常低調。本刊詢問經濟部，獲得的回應是「目前還在規劃中！」，走一個並未否認但不揭露細節的作風，後續細節將交由行政院經貿談判辦公室對外說明。

據本刊了解，經濟部邀請的對象有車輛公會、中華車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等著產車製造業者，也因此讓業界推測，明日要傳達的溝通細節，國產車業者是主要影響對象。

上（1）月16日，行政院公告台美經貿工作小組達成多項談判目標，宣布台灣對等關稅降至15％且不疊加的成果，消息一出，直接激勵台灣科技業信心與股價，和碩集團董事長童子賢與緯創集團董事長林憲銘都曾公開呼籲「要給台灣談判團隊掌握與支持」，顯見談判之不易。

談判結果出爐，大多數人的確是歡欣鼓舞，但還有一群人在等待談判細節，正是這一波談判指向的主要開放產—台灣車業，無論是國產車業者還是進口車業者都在等開放細節。

解讀現下氣氛，從車業到消費者，對於美規車關稅可能降至0關稅，都已有一定的心理準備與期待，但是更關鍵的問題是放寬進口配額到什麼程度？這些問題，上月行政院談判團隊並未揭露，也讓車廠持續掛心，今年1月台灣車市銷量更是直接月減近26%，顯示關稅衝擊又重新籠罩車市。

因此，明日經濟部找國產車製造業者前去開會，業內直接聯想就是與美規車0關稅以及開放內容進行溝通，是否會亮出開放底牌讓業者有個心理準備，過年後有所本接續迎戰，已成為業內話題。

