美車關稅揭底牌2／關稅終於要底定 車商看法曝光

市場傳出台美對等貿易協定最快將於本週簽署，而車業關注已久的美規車0關稅及解除進口配額限制等議題，是否能一併給個明確答案，已成話題，對此，無論是國產車還是進口車業者都異口同聲說道「希望早日落定！」。至於影響所在，業內人士則是評估價格帶在新台幣80-110萬元的國產車會首當其衝，首波受惠車則是對應或是鄰近此價格帶的美規車，如Tesla的入門級車款，200萬以上的進口車銷量影響恐怕不大。

明日由經濟部所召開的「汽車製造產業座談會」，對象是國產車製造業者，並未包括進口車業者。

不過就從進口車業者眼中來看，影響恐怕不那麼大，因為美規車本車價格就已經比國產車高上一截，即使0關稅下，也還有貨物稅加持，加上購車後的養護成本考量下，消費者預算要從買國產車轉移至高價進口車的可能性並不高。

也就是說，「真正對打到國產車生意的美規車，必須是要價對應或是鄰近80-110萬元區間的車。」業者總結。

對於消費者來說，應該是「期待少花錢」而不是「跨級買車多花錢」，在此預期下，進口車商多認為，即使美規車0關稅，2026進口車銷量成長仍然有限，頂多就是個位數成長，而非市場以為的「大躍進」姿態。

業者私下透露，明日會議中，經濟部應會以美規車開放對國產車市場影響有限作為開場，順勢了解業者看法與建議，但是關稅談判已定、簽約在即，座談會的意義已不言可知。

「購車0關稅對消費者是好事，就是考驗業者的市場策略與應對能力」與會人士坦言只能默默進行準備。

2025年4月美國總統川普開啟無差別的關稅大砲一陣掃射後，台灣車業就一路等待談判結果至今，經歷了一輪的春夏秋冬，卻還沒等到關稅及其配套措施的水落石出，眼見農曆新年馬年即將到來，車業能否乘著馬年氣勢來一個策馬奔騰重回成長軌道？車業人士多是冷靜以待，笑說「只能持續隨機應變，希望不會是馬馬虎虎的一年！」

