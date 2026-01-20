美車零關稅？楊珍妮坦言：美方要求全面開放市場但仍在協商

臺美關稅談判說明記者會，政委楊珍妮。廖瑞祥攝



行政院今（1/20）日舉辦「台美關稅談判說明記者會」，說明台美關稅談判始末以及後續進度，針對我方對美開放的部分，政委暨副總談判代表楊珍妮坦言，美方要求我方全面市場開放，但詳細的開放項目仍在協商，一旦雙方簽署協定之後，政府一定會馬上向國人完整報告。

台美數週後將簽署台美對等貿易協定，楊珍妮於會中坦言，美方的確要求全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家開放情形，並參考過去我方與他國簽署自由貿易協定的開放程度，納入我們開放的市場的承諾事項。

美方期待台灣全面市場開放，尤其台灣是美國貿易逆差是第六大國，不過楊珍妮強調，談判過程中，面對美方高度不確定性、變動性，而且在短時間內要回應美方全面市場開放、平衡貿易的主張，談判團隊堅持守護國家產業利益、糧食安全、國防韌性等核心原則與美方討論。

關於降稅產品，楊珍妮表示考量多個因素，包括美國沒有產的，而且我們從來沒從美國進口的；台美產業有互補性，減免關稅有助於減少我國進口的成本；我們仰賴進口的產品，對美降稅只會替代我們從其他國家進口；有助於我消費者多元選擇跟消費用途，且市場定位與我國產品具有區隔性。

針對非關稅貿易障礙部分，美方表示他們每年4月公佈貿易障礙，農產品與工業產品必須與國際標準對齊，包括環境保護、勞動的權益的標準都必須依照國際的規範來處理，美方另外重申21世紀貿易倡議首批協議，對於通關貿易的便捷、法規透明等承諾，以維持經商環境的透明化與可預測性。

楊珍妮提及，我方則堅持，維護國民健康與國人安全為原則，依照科學證據、國際標準、國際經貿規範與美國進行磋商；以醫材藥品為例，政府會考量是否對我國人健康有更大的幫助，讓消費者有更合理的價格、更早使用選擇多元化的機會。

楊珍妮最後強調，政府正在與美方就市場開放進行協商，充分了解外界期盼知道具體項目，一旦雙方簽署協定之後，談判團隊會立即向國人完整報告，也會依照《條約締結法》，將完整的協議文本送交立法院進行審議，並同時提出影響評估報告。

