美車零關稅？經長稱上半年有解

台美關稅終於敲定，但因傳出美製汽車進口零關稅仍無聲無息，國人也憂心比照越南，農漁業大幅度開放，可能是尚未浮出檯面的未爆彈。經濟部長龔明鑫16日表示，市場准入部分會陸續公布，上半年可以出爐。汽車產業傳出，台美已大致談好，就等最後確認簽約，可能農曆年後公布最後結果。

台美關稅談判遷動我汽車進口關稅、貨物稅調降，由於遲遲未定，引發去年車市連8個月買氣下挫。市場早已傳聞，我將對美製汽車關稅調降到零，後續也會檢討降貨物稅率，對車價影響很大。

對汽車進口關稅市場準入，何時可以宣布？龔明鑫說，將陸續公布，時間應該很短，上半年應該就可以出來。

如果美車關稅降為零，經濟部說不會祭出分年調降，畢竟其他國家也沒這樣做。但因台美屬於雙邊協議，不適用WTO最惠國原則，歐盟、日本無法比照，因此，就只有開放美車。經濟部認為對國內車市「影響不大」，畢竟電動車像特斯拉，降稅後離國產車仍有距離，豪華車如賓士等打個8折，仍屬特定族群購買。

勤業眾信間接稅負責人洪于婷表示，台美貿易談判內容公布，台灣先前面臨的關稅壓力確實降低，但美國關稅政策多變，不排除未來擴大半導體課稅的適用範圍，半導體業者仍要密切關注政策變化，在投產與建廠時程與進度，以及美國半導體園區建構，半導體可能帶來另一波上下游整合或供應鏈牽動的趨勢。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易服務的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，占出口大宗的半導體廠可以藉由投資美國換取關稅減免，避免關稅不確定性。

除半導體業擴大赴美投資、供應鏈移轉效應外，李益甄示警，美方為確保先進製程晶片及AI領先地位，在貿易協議簽署後，有可能同步強化相關的出口管制措施，產業變化待後續觀察。