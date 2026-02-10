美車零關税？找車商「喝咖啡」 龔明鑫：業界估售價降一成

台北市 / 綜合報導

台美關稅談判持續推進，外界關注，美國進口車是否可能走向零關稅時代。經濟部今(10)日邀集國產車廠，與相關公會召開座談會。經濟部長龔明鑫強調，美車關稅尚未定案，但預估即使關稅降到零，美製車款售價最多，也只會下修一成；專家也提醒，貨物稅、營業稅等等，都會是影響售價的關鍵。

記者盧怡撰說：「您有看到我身邊這台車的這個黃色標誌嗎，其實這正是賓士美規車款的代表性標誌之一，像我身旁的這台賓士GLE，SUV的系列，其實它原價是上看500萬元，但現在也有望降價。」

台美關稅持續進行，難道接下來真的要進入「美車零關稅」的時代了嗎，經濟部10號邀約國產車廠與相關公會，召開關稅座談會，經濟部長龔明鑫說：「雖然(美車關稅)還沒有抵定，但是大家都可以有一些方向性的一些討論，(業界預估)最多只會降一成而已啊，最多，所以如果越早抵定(關稅)的話，這樣(大幅度降價)的誤解就會趕快消除掉。」

是否是「零關稅」尚未底定，但車廠早已動起來準，根據平面媒體報導，Toyota將爭取新增美國進口，Nissan將透過美國進口補強產品線，賓士與BMW將擴大或以美產SUV為發展核心，Jeep與特斯拉未來的進出口也將扣準美製，而調降關稅消費者最關心的還是價格，經濟部長與業界預估，零關稅下售價最多降價一成。

以台灣熱門的美製車款來換算，BMW X6有望省下近40萬元，賓士GLE53 Coupe，也會從逼近5百萬來到440萬元，特斯拉Model 3 也有機會來到153萬，即使有電車補助縮小價差，但降價一成價差確實可觀，不過專家也提醒關稅紅利，不見得全部反映在售價。

汽車業者謝瑞益說：「台灣還有貨物稅，還有營業稅，貨物稅是25%到30%，營業稅是5%。」但對於關稅專家也點出問題，汽車達人曾小七說：「占台灣市場約莫一半的國產車廠，現在目前生產的主力車種，大部分美國廠都有製造，所以我個人預估，最短一年，最多五年，如果美製車零關稅，大概會使得國產車的市佔率大幅減少，甚至有很多家國產車廠應該會關門。」對於本土汽車產業政府初步框定30億預算，如何在開放市場與守護國產取得平衡，將是一大考驗。

