美軍不打伊朗了？！川普宣稱德黑蘭「正在停止處決」，但拒絕承諾取消軍事選項

當伊朗全國的反政府抗爭越演越烈，美軍的長程轟炸機準備待命之際，美國總統川普突然按下暫停鍵，宣稱獲得伊朗「停止處決抗議者」的保證，油價也應聲重挫。

就在西德州原油與布倫特原油價格因戰爭恐慌而劇烈震盪之際，川普（Donald Trump）14日在白宮橢圓形辦公室拋出震撼彈。他一改前幾天「援助正在路上」的強硬姿態，對媒體強調獲得來自「對方極重要消息來源」的保證，「確認」伊朗政權已停止對抗議者的殺戮，而且目前也「沒有處決計畫」。這番言論讓美軍用兵伊朗的猜測稍微冷卻，也讓德黑蘭的街頭抗爭者陷入迷惘。

橢圓辦公室的「神秘保證」：川普的髮夾彎

川普在白宮表示：「我們獲悉伊朗境內的處決正在停止、且已停止。目前沒有處決計劃，也沒有執行處決的行動」、「我們將會確認這件事。」不過川普拒絕透露那位「對方陣營極重要消息來源」的真實身分。僅僅一天之前，川普還在Truth Social上高呼「援助正在路上」（HELP IS ON ITS WAY），暗示美軍介入迫在眉睫，並宣稱德黑蘭當局處決被捕人士，美國將採取「非常強硬的行動」。

羅斯福號航空母艦。（美聯社）

自1月2日伊朗爆發自1979年以來最嚴重的反政府示威後，人權團體透露目前已有超過3000名抗議者在鎮壓中喪生。因此川普的強硬表態，一度讓各界浮現美國介入的希望。然而14日的川普卻更像一位已經達成某種秘密協議的商人。當被問及軍事選項是否已被移除時，他語帶保留地說：「我們將密切關注後續發展。但我們已收到知情人士提供的極具價值的聲明。」

白宮的「戰略模糊」立刻在金融市場引發連鎖反應。原油價格應聲重挫，布倫特原油在14日下午紐約交易時段下跌近3%，至每桶64.57美元；西德州中質原油亦跌破61美元大關。市場似乎認定，至少在短期內，美軍的戰斧巡弋飛彈不會再次劃破波斯灣的夜空。

美軍撤離卡達、伊朗宣佈禁航區

儘管川普對德黑蘭的口氣明顯放軟，但美軍的調動與部署卻洩漏了局勢的險惡。據《金融時報》報導，在川普發表談話前，美軍已悄然啟動了從卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）撤離非必要人員的行動。當地官員也透露，美軍在危機升高時，已將部分空軍資產移出該區域，避免落入伊朗報復射程內。另一方面，伊朗在未作任何解釋的情況下，在15日上午也延長了關閉領空、禁止商用飛機飛行的命令。

2026年1月14日，示威者在以色列聲援伊朗反政府抗爭，除了揮舞以色列國旗，她的背後則是舊伊朗國旗。（美聯社）

烏代德基地是美國中央司令部（CENTCOM）在中東的神經中樞，駐紮上萬名美軍。撤離行動本身就是重要警訊——因為一旦開戰，這裡將是伊朗彈道飛彈的首要報復目標。以色列去年對伊朗發動「12日戰爭」並獲得美軍空襲伊朗核設施的支援後，德黑蘭便曾以飛彈齊射烏代德基地作為報復。

然而美軍官員也表示，隨著川普總統的最新表態，五角大廈已準備讓部隊重返基地，原本處於高度戒備、隨時準備執行二次打擊的長程轟炸機部隊據悉已暫停行動。《金融時報》指出，自去年6月對伊朗的攻擊行動結束後，美軍在當地的部署已大幅縮減，目前僅剩不到4萬名駐軍分散在整個區域。更關鍵的是，具備強大威懾力的福特號（Gerald R. Ford）航艦打擊群，去年底已被調往加勒比海。

《紐約時報》指出，目前仍在波斯灣與紅海巡弋的美國海軍，僅有三艘飛彈驅逐艦，儘管如此，美國海軍目前在中東地區仍部署有三艘可發射飛彈的驅逐艦，包括近日剛駛入紅海的羅斯福號（Roosevelt），軍方官員週三表示。五角大廈官員則說，美軍海軍在該區域至少還部署了飛彈潛艦。雖然這些艦艇配備了戰斧飛彈，但缺乏航艦打擊群的持續壓制力，若真要對伊朗發動全面打擊，火力密度恐將不足。

德黑蘭的羅生門：3000具屍體與「沒有絞刑」

在川普放軟姿態的同時，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）對福斯新聞（Fox News）信誓旦旦地表示：「我未曾聽聞任何絞刑...無論今日、明日或任何時候，都絕無任何絞刑計畫。」他甚至指控這一切動盪都是以色列的陰謀。然而所謂「沒有絞刑」，並不代表伊朗的抗爭者沒有繼續流血。

由於伊朗政府切斷了全國網路，外界難以窺見德黑蘭當局鎮壓異議者的全貌，但一名伊朗衛生部高級官員匿名對外媒透露，全國死亡人數已達3,000人。一位流亡歐洲的伊朗人權活動家形容「這是一場屠殺，只是他們現在按下了靜音鍵。」另一方面，伊朗最高領袖顧問阿里·沙姆哈尼（Ali Shamkhani）則在社群媒體上展現了強硬姿態，譏諷川普不應忘記去年烏代德基地被炸的慘狀，「這有助於建立對伊朗反擊意志與能力的現實認知」。

2026年1月13日，抗議者在英國國會大廈外示威，高舉印有伊朗流亡王儲巴勒維肖像的標語牌。（美聯社）

在這場地緣政治的博弈中，還有一個被邊緣化的身影——流亡美國多年的伊朗末代國王之子，禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）。這位伊朗前王儲將自己塑造成反對派共主，但川普卻說「他看起來很不錯，但我不知道他在自己的國家會表現如何」、「如果他們願意，我當然樂見其成，但我們還沒到那一步」，顯然不信任巴勒維在伊朗國內的號召力，甚至更傾向跟德黑蘭現在的政權達成某種交易。

「無論德黑蘭是否倒台，這都將是段耐人尋味的時期。」川普在白宮如是說。

