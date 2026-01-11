美軍不明武器疑曝光！傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

社群媒近日瘋傳一段自稱委內瑞拉總統馬杜洛的維安人員受訪影片，他描述經歷美軍突襲卡拉卡斯基地帶走馬杜洛的過程，並描述美軍當時發射某種不明武器，一瞬間「腦袋像快爆炸」，所有人開始流鼻血，甚至吐血倒地。這段影片並未受到任何官方核實，但白宮發言人李維特在X轉發這則貼文。

李維特10日轉發X帳號@nettermike貼文，一名自稱效忠馬杜洛的守衛受訪，描述美軍攻堅卡拉卡斯軍事基地、逮捕馬杜洛夫婦的過程。李維特轉推寫下：「停下手邊的事，讀讀這個吧......」文中並附上多個美國國旗的表情符號。

這名守衛在訪談中形容，當晚委國雷達系統在毫無預警下癱瘓，隨後大量無人機如蜂群般籠罩基地上空，隨後約8架直升機懸停，大概只有20名士兵垂降，「可是他們的裝備非常先進，完全不像我們以前交手過的任何對手」。

「這不是戰鬥，這是屠殺，」這名守衛心有餘悸形容美軍射擊準度和頻率令人生畏，「感覺他們每個人每分鐘能射出300發子彈」。

值得注意的是，這名守衛提到，美軍在攻堅過程中發射一種強烈的聲波，「瞬間我覺得腦袋像是從裡面炸開。我們所有人都開始流鼻血。有些人吐血。我們倒在地上，動彈不得」。

被問及是否有人抵抗不明攻擊時，這名守衛說「完全沒有」，「那20個人毫髮無傷殺了我們數百人，我發誓從沒見過這種事，被那種聲波武器還是什麼東西攻擊之後，我們連站都站不起來」。

影片最後透過守衛的視角示警稱，任何以為能與美國對抗的人「根本不知道美國能做到什麼」，並稱此事已讓區域內各方態度轉趨謹慎。

這段訪談雖被李維特轉發，但並未受到美委官方或獨立機構公開核實。

李維特X轉發連結https://x.com/PressSec/status/2009997866425897308

